Путін не переможе, – Шольц звернувся до українців в ефірі міжнародного телемарафону

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна підтримує Україну у боротьбі з російськими окупантами. За його словами, президент держави-агресорки Володимир Путін не переможе.

Про це Шольц заявив під час другого міжнародного благодійного телемарафону Save Ukraine – #StopWar, повідомляє 24 канал. Канцлер звернувся до українців як представник Німеччини, у якій відбувалася частина цього заходу.

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Шольц заявив, що Путін не переможе

Канцлер заявив, що серця та думки німців щодня спрямовані на Україну, відколи Росія на неї напала.

"Ми стискаємо руки з нашими друзями та партнерами. Ми даємо допомогу, щоб ваша економіка не занепала. Надсилаємо зброю для України, порушуючи давню німецьку традицію нікому не давати зброї", – зауважив Шольц.

Він додав, що 80 тисяч українців знайшли прихисток в Німеччині. Там їх зустріли з обіймами. За словами канцлера, його країна також допоможе нашій державі у відбудові після війни.

Президент Зеленський сказав 8 травня, що українське сонце розтопить лід тієї зими, що почалася 24 лютого. Путін не переможе,

– наголосив Шольц.

Він зазначив, що Німеччина пам'ятає про тих, хто втратив життя, опираючись російській агресії, зазнав поранень, втратив домівку чи постраждав від ракет і снарядів з боку Росії у боротьбі проти тиранії та утисків.

"Ми – разом, ми об'єднані довкола України, стоїмо за правовладдя, за людську гідність, за свободу, за демократію. Як європейські брати та сестри", – підсумував канцлер.

Що відомо про допомогу Україні від Німеччини

Німеччина довгий час заявляла, що не надсилатиме зброю в Україну. Однак згодом вона погодилася на постачання важкого озброєння для ЗСУ. Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Німеччина досі перебуває у незручній фазі щодо зброї для України.

Шольц пообіцяв поставити Україні системи Gepard, хоч наша держава їх і не просила. Водночас Німеччина блокує постачання танків Marder і Leopard, які потрібні ЗСУ для боротьби з Росією. Відомо, що обіцяні країною Gepard повинні прибути влітку.

Прем'єр Денис Шмигаль ще 17 травня заявив, що уряд Німеччини надасть 150 мільйонів євро для підтримки України. Ці гроші скерують на пріоритетні соціальні видатки, а також першочергові потреби для відновлення нашої країни.

Також у Німеччині заявили, що виділять орієнтовно 1 мільярд євро для України зі свого бюджету. Мовиться про гранти, які виплачуватимуть з бюджету на 2022 рік без створення додаткової заборгованості. Гроші скерують на забезпечення дієздатності нашої держави.

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! Другий міжнародний благодійний телемарафон Save Ukraine – #StopWar розпочався ввечері 29 травня одночасно з Берліна та Києва. Він об'єднав багатомільйонну аудиторію з усього світу навколо теми підтримки України. На сцені біля Бранденбурзьких воріт у Берліні виступатимуть "Океан Ельзи", Тіна Кароль, The Hardkiss, MONATIK, цьогорічні переможці Євробачення Kalush Orchestra та багато інших артистів. Також нашу державу підтримають світові лідери.