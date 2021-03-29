Путін не планує розмову з Зеленським, – Пєсков

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Президент Росії Володимир Путін наразі не планує розмовляти з главою України Володимиром Зеленським. Раніше про необхідність такої розмови заявляли на фоні загострення ситуації на Донбасі.

Джерело:

24 канал

Проте найближчим часом така розмова не запланована. Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, повідомляють заборонені в Україні ЗМІ.

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Поки немає в планах розмови з Зеленським. Але при необхідності це можна буде дуже швидко організувати,
– сказав Пєсков.

Головне про загострення на Донбасі

26 березня проросійські бойовики обстріляли позиції українських військових у районі Шумів. Через це 4 наших захисників загинули. Україна 9 разів намагалася припинити ворожі обстріли, однак окупанти відмовлялися.

Через це Зеленський заявив, що терміново зателефонує очільникам Росії, Франції та Німеччини.

Що відомо про ймовірну розмову Путіна та Зеленського