Путін накопичує ресурси для війни у 2025 році й веде певну дипломатичну гру, – ЦПД

Тривають пошуки ймовірних варіантів завершення російсько-української війни. Над цим працюють у США, Україна також висловлює готовність до справедливих перемовин, проте дії росіян не вказують на бажання припиняти агресію.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко розповів 24 Каналу, що Владімір Путін накопичує ресурси для війни у 2025 році. Диктатор, ймовірно, дуже хочу повернутись до мінського формату, який дав можливість окупантам підготуватись до повномасштабного вторгнення в Україну.

Дивіться також Трамп назвав країну, в якій має намір провести зустріч із Путіним, – CBS News

Хитра тактика окупантів

Андрій Коваленко зауважив, що, на жаль, у Росії ще є ресурси для ведення війни. Ракети ворога не припиняють летіти в бік нашої держави.

Росіяни використовують свої військові можливості для того, щоб хитати в різні сторони будь-який діалог. Їм це вигідно, адже намагаються висувати якісь медійні умови, на кшталт Мінська, таким чином постійно маніпулюючи,

– підкреслив він.

На думку керівника Центру протидії дезінформації, така тактика Путіна триватиме доти, поки у Росії будуть можливості вести інтенсивну війну.

Зазначимо, Володимир Зеленський і Дональд Трамп домовилися розпочати роботу над завершенням війни в Україні, створивши спеціальні команди. Обговорення планів відбудеться 14 – 16 лютого 2025 року на конференції в Мюнхені, де Україна наголосить на своїх ключових принципах – незалежності, територіальній цілісності та суверенітеті. Андрій Єрмак висловив сподівання, що після зустрічі процес роботи над мирним врегулюванням стане системним.