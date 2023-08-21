Відсутність Путіна на саміті БРІКС свідчить про ізоляцію Росії, – CNN

Президент Росії, розв'язавши війну проти України, буквально відправив себе та свою державу в ізоляцію. Про це свідчить бодай той факт, що його не буде на саміті БРІКС.

Міжнародні оглядачі зазначили, що Владімір Путін не прибуде до Йоганнесбурга на саміт БРІКС. І що його неявка демонструватиме як ізоляцію Росії, так і звуження горизонтів самого диктатора з Кремля.

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Путін буде відсутній "за взаємною згодою"

Почнімо з того, що на саміті очікують лідерів інших держав БРІКС: президент ПАР Сиріл Рамафоса, лідер Китаю Сі Цзіньпін, президент Бразилії Луїс Лула да Сілва та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Що ж стосується Путіна, то минулого місяця офіс Рамафоси заявив, що його не буде "за взаємною згодою". Відомо, що до Йоганнесбурга прибуде міністр нікому не потрібного відомства у Росії Сєргєй Лавров, а сам Путін включиться за допомогою відеозв'язку.

Слід розуміти, що для Росії все ще важлива підтримка з півдня. У Кремлі багато надій покладали на саміт Росія – Африка, який Путін організував у Санкт-Петербурзі. Втім, на нього приїхала лише половина африканських лідерів, якщо порівнювати явку на аналогічному заході у 2019 році. Попри це, у Москві продовжують робити ставку на дипломатичну та політичну підтримку з боку країн Африки, Латинської Америки й Азії.

Ордер МКС і страхи Путіна

Ні для кого не секрет, що на сміливість Путіна вплинув ордер, виданий Міжнародним кримінальним судом у березні 2023 року. Згідно з ним, кремлівського диктатора мали б затримати щойно він зійде з трапу в Йоганнесбурзі.

Ясна річ, що у Кремлі все заперечують. Мовляв, відсутність Путіна на саміті БРІКС аж ніяк не пов'язана з виданим ордером. Кремлівський диктатор уже все пояснив росіянам. Якщо точніше, то згодував їм чергову байку. Цього разу, 29 липня, він заявив, що не вважає присутність на саміті БРІКС "важливішою, ніж присутність у Росії зараз".

Яку б причину Путін не вигадав, його відсутність на саміті не вигідна для Москви. Ми ж зауважимо, що саміт країн БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай та ПАР) відбудеться з 22 по 24 серпня.