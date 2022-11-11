Кримінальні перемовини, – політолог пояснив, що Росія може пропонувати світу

Путін вирішив не з'являтися на саміті G20, який відбудеться 15 – 16 листопада на Балі в Індонезії. Замість нього туди поїде Лавров, але Росії вже нема чого робити на саміті і нема що запропонувати Заходу.

Про це 24 каналу розповів політолог Валерій Димов. Ще місяць тому очільник Кремля збирався брати безпосередню участь у G20, "роти" Путіна – Лавров, Пєсков та інші – розповідали, що у нього є запрошення від керівника Індонезії. Але його спроба створити на саміті антизахідну коаліцію провалилась.

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Путін став ізгоєм

Димов розповів, що коли Путін в листопаді 2014 року полетів до Брісбена на саміт G20, він став там фактично ізгоєм. Тоді прем’єр-міністр Канади сказав йому: "Забирайтесь з України". Путін образився і примусив світ домовлятися на його умовах.

Політолог зазначив, що після цього очільник Кремля почав бомбардувати міста Сирії, створивши емігрантську кризу в Європі, куди прибуло близько 7 мільйонів біженців.

"Тоді Меркель домовилась з ним про побудову "Північного потоку-2". Путін примусив Захід, щоб з ним почали говорити", – наголосив експерт.

Раніше він висував умови, проводячи кримінальні перемовини. Сьогодні ситуація інша,

– зазначив Димов.

G20 – зустріч країн, які є переможцями разом з Україною

За його словами, Путін кинув виклик Заходу, який той прийняв і на який адекватно відповів. Захід об'єднався проти Росії. НАТО зараз на "Рамштайні" також об'єднує нових союзників у боротьбі проти путінської агресії.

"На G20 Путіну нема що робити. Він навіть не має ресурсів, щоб змусити принаймні з собою рахуватися. Його поразка очевидна для всіх і ніхто не буде ставати поряд з ним", – зазначив Димов.

Він вважає, що ніхто не хоче бути зараз з Путіним, і представники Кремля не знають, навіть, що можуть запропонувати Заходу. Тому Лавров приїде на G20 для того, щоб послухати.

Політолог наголосив, що G20 буде зустріччю країн, які є переможцями разом з Україною. Західні лідери почали розуміти, що вони були в "заручниках" у Путіна, він нав'язував їм порядок денний.

За словами політолога, Захід усвідомив свою залежність очільника Кремля і почав давати відповідь. Але цей процес започала і створила умови для нього Україна і наші звитяжні Збройні Сили.

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