Путін не просто так саме зараз поїхав у Маріуполь і Крим: назвали причину

Українські військові досить швидко та професійно опановують західну техніку, необхідну перед великим весняним контрнаступом. Путін це також чудово розуміє, а тому з відчаю поїхав у Крим та Маріуполь.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політичний аналітик Армен Чибухчян. Він додав, що сьогодні українці диктують порядок денний Кремлю.

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Контрнаступ може обернутись катастрофою для Путіна

За словами Армена Чибухчяна, керівництво України відкрито говорить про майбутній контрнаступ, називаючи вірогідні напрямки удару, і це викликає паніку у Владіміра Путіна.

"Путін хвалився, що вони Азовське море зробили своїм внутрішнім. Але якщо Україна піде на Маріуполь, відріже Росії її сухопутний коридор до Криму, відвоює контроль над Азовським морем і під загрозою опиниться півострів, то те, що станеться з Путіним у самій Росії, зараз й передбачити складно. Тому він з відчаю поїхав в Маріуполь", – сказав він.

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Чибухчян зазначив, що сьогодні Володимир Зеленський і Україна змушують Путіна діяти за власним сценарієм. Він сподівається, що українські генерали підготували хороший план, адже зараз він спостерігає цікаву передісторію великої перемоги.

Західна техніка на голову якісніша за російську

Політичний аналітик пригадав, як під час війни в Іраку один британський танк Challenger протистояв 15 радянським танкам, що були на озброєнні армії Саддама Хусейна, і робив це дуже успішно.

"У Другій світовій війні один німецький танк знищував кілька десятків радянських танків. Сьогоднішні танки НАТО зроблені за таким же принципом. Чому вони на щонайменше 15 тонн важчі? Тому що, вони розраховані тримати удар. Західні танки краще стріляють, краще маневрують, краще захищені", – наголосив Чибухчян.



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Він додав, що російські генерали та Путін прекрасно розуміють, якою великою є різниця між західною та російською військовою технікою, а тому намагаються зробити все, щоб зірвати контрнаступ.

Замовляють статті, влаштовують атаки на деяких українських військових. На жаль, окремі українські військові цього не розуміють і дають інтерв'ю, не розуміючи що вони могли опинитись в ІПСО і діють проти своєї країни,

– підкреслив Чибухчян.

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