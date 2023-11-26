Путін не визнає помилок: його війська попри все будуть іти в наступ

Владімір Путін розраховував "взяти Київ за три дні" і відчайдушно вірив, що в Україні "чекають" на російську армію. Та диктатор дуже сильно прорахувався і зустрівся з потужним опором.

Чи визнав кремлівський очільник свій прорахунок – ні. Ба більше – Путін узагалі не визнає своїх помилок. Про це 24 Каналу зазначив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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Чому Путін не визнає помилок

За словами Ігоря Яковенка, Путін не визнає помилок як зовнішньо, так і внутрішньо для себе. Він не здатен це робити.

"Прямий приклад. Коли Путіну поставили питання: які в нього були помилки, він єдине, що відповів: ми занадто були довірливими по відношенню до Заходу", – сказав він.

Ігор Яковенко про роботу російської пропаганди: дивитись відео

Навіть те, що російська армія наразі зазнає поразки на фронті, не зможе порушити комфортного існування диктатора. У нього немає паніки так само, як і у Кремля. Їхнє колективне несвідоме перебуває в полоні промов про "перемогу", які лунають безпосередньо з телевізорів.

Масована пропаганда, яка йде з телебачення, має йти в глибинний народ, але вона захоплює і самих виробників цієї пропаганди, і замовників. Те, що Путін каже – відображення російського телебачення, яке живиться виступом Путіна. Вони одне одного прикурюють і розпалюють пожежу ненависті. Не треба думати, що там настане прозріння,

– пояснив Яковенко.

Він додав, що інколи може у якихось пропагандистів проскакує теза, мовляв, не все йде за планом, але це трапляється не часто. Про що свідчать і відповідні заголовки російських новин.

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