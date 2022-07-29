Піонтковський назвав три причини, чому путін не застосує ядерну зброю

Попри невдачі російської армії на фронті, путін навряд чи наважиться розв'язати ядерну війну. Піонтковський назвав три причини, чому глава кремля цього не зробить.

Власною думкою з 24 каналом поділився російський публіцист Андрій Піонтковський. Він наголосив, що аргумент з кількістю ядерної зброї в росії досі використовується як шантаж.

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За його словами, це така собі загроза "тримайте мене семеро, бо я божевільний і скину ядерну бомбу".

Цей шантаж успішно працює останні 15 років. Саме через це Україну та ГРузію не прийняли в НАТО, не було реакції на агресію в Грузії та анексію Криму. Але цю загрозу не можна безкінечно використовувати,

– зауважив Піонтковський.

Він каже, що якщо уявити, що путін завтра скине ядерну бомбу, то що це змінить для нього у військовому сенсі? Нічого, тільки посилить ненависть українського народу.

Три причини, чому путін не піде на ядерний удар

Піонтковський пояснив, чому путін не може використати ядерну зброю:

по-перше, застосування ядерної зброї зараз не здане вирішити ніякої військової цілі,

по-друге, воно призведе до фізичної загибелі путіна, США не залишить це і відповість таким самим ядерним ударом.

по-третє, це рішення не так просто буде виконати технічно, адже це не прсто кнопка на столі путіна, до цього залучені десятки людей.

До того ж, тактичне-ядерне озброєння застосувати важче, бо воно перебуває на складах міноборони. Спочатку туди треба відправити запит, провести декілька бюрократичних процедур тощо. За цим всім уважно стежать американці і постійно доповідають, що поки ніяких рухів немає,

– зазначив публіцист.

На його думку, ці три причини – воєнна безглуздість, особиста загроза життю путіна і можливість непокори когось з десятків залучених осіб – робить застосування ядерної зброї малоймовірним.

Залякування кремля ядерною ракетою: останні новини

У кремлі після кількох днів тиші про залякування світу застосувати ядерну зброю знову заявили про можливість її використання.

Про ядерні загрози путіна розповіли й аналітики з американського Інституту вивчення війни. Вони припустили, де б він міг їх використовувати.

Голови МЗС України вважає, якщо наша держава переможе у війні проти росії, то це не призведе до ядерної війни. Про це він заявив в інтерв'ю американському виданню.

Окрім того, глава роскосмосу дмітрій рогозін заявив, що росія готується до серійного виробництва ядерної ракети "Сармат".

Наприкінці червня президент росії владімір путін заявив, що перша ракета "Сармат" стане на бойове чергування до кінця 2022 року. Для цього ракета має пройти всі випробування.

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