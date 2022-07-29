Піонтковський назвав три причини, чому путін не застосує ядерну зброю

29 липня 2022 , 16:52
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Попри невдачі російської армії на фронті, путін навряд чи наважиться розв'язати ядерну війну. Піонтковський назвав три причини, чому глава кремля цього не зробить.

Власною думкою з 24 каналом поділився російський публіцист Андрій Піонтковський. Він наголосив, що аргумент з кількістю ядерної зброї в росії досі використовується як шантаж.

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За його словами, це така собі загроза "тримайте мене семеро, бо я божевільний і скину ядерну бомбу".

Цей шантаж успішно працює останні 15 років. Саме через це Україну та ГРузію не прийняли в НАТО, не було реакції на агресію в Грузії та анексію Криму. Але цю загрозу не можна безкінечно використовувати,
– зауважив Піонтковський.

Він каже, що якщо уявити, що путін завтра скине ядерну бомбу, то що це змінить для нього у військовому сенсі? Нічого, тільки посилить ненависть українського народу.

Три причини, чому путін не піде на ядерний удар

Піонтковський пояснив, чому путін не може використати ядерну зброю:

  • по-перше, застосування ядерної зброї зараз не здане вирішити ніякої військової цілі,
  • по-друге, воно призведе до фізичної загибелі путіна, США не залишить це і відповість таким самим ядерним ударом.
  • по-третє, це рішення не так просто буде виконати технічно, адже це не прсто кнопка на столі путіна, до цього залучені десятки людей.

До того ж, тактичне-ядерне озброєння застосувати важче, бо воно перебуває на складах міноборони. Спочатку туди треба відправити запит, провести декілька бюрократичних процедур тощо. За цим всім уважно стежать американці і постійно доповідають, що поки ніяких рухів немає,
– зазначив публіцист.

На його думку, ці три причини – воєнна безглуздість, особиста загроза життю путіна і можливість непокори когось з десятків залучених осіб – робить застосування ядерної зброї малоймовірним.

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Автор: Марія Бондар