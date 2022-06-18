Путін не зупиниться, – Джонсон назвав 4 кроки, життєво важливих для України

Борис Джонсон впродовж всього періоду повномасштабної війни висловлює неабияку підтримку Україні та її народові. Зараз заявив, що є 4 важливих кроки для України.

Джонсон назвав 4 кроки, життєво важливих для України

Британський прем'єр-міністр каже, що Путін не зупиниться, тому потрібно прийняти певні рішення. За його словами, існує 4 кроки, життєво важливих для України.

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Ми знаємо, що Путін не зупиниться на розчленуванні України… Він, можливо, не усвідомлює цього, але його грандіозний задум щодо України зійшов з колії… На жаль, його невдачі не означають, що у нього вистачить мудрості відступити,

– підкреслив Джонсон.

Він додав, що у своїй ізоляції російський диктатор все ще може думати, що повне завоювання можливе. Прем'єр-міністр Британії висловив думку про те, що потрібно готуватися до тривалої війни.

Джонсон каже, що поки Путін розмірковує про свої помилки, Британія та їхні союзники повинні зробити 4 життєво важливі кроки, щоб залучити час для України.

Потрібно забезпечити Україну озброєнням, технікою, боєприпасами та навчаннями швидше, ніж окупант. Слід допомогти зберегти життєздатність української держави. Уряд президента Зеленського має платити зарплату, керувати школами, доставляти допомогу та починати реконструкцію, де це можливо. Для цього знадобиться постійне фінансування та технічна допомога, яку ми повинні планувати підтримувати на наступні роки. Необхідно розробити альтернативні сухопутні маршрути, які вже існують, і забезпечити продовження функціонування економіки України. Оскільки Росія придушила економіку України, заблокувавши її основні експортні маршрути через Чорне море. Російська блокада Одеси та інших українських портів перешкоджає експорту вкрай необхідного продовольства для найбідніших людей. Потрібно витягти цю їжу.

Наостанок Борис Джонсон наголосив, що роблячи це, вони захищатимемуть власну безпеку так само, як і Україну, і захищатимемуть світ від смертельних мрій Путіна.

Джонсон знову відвідав Київ: що відомо

Борис Джонсон ще 9 квітня вирішив прибути з першим візитом до України, аби особисто висловити слова підтримки. Втім, Джонсон волів приїхати ще раз 17 червня. Британський прем'єр-міністр неочікувано приїхав вдруге до Києва.

Політичні лідери обговорили низку важливих питань. Серед них: необхідність постачання важкої зброї та систем ППО, фінансову та економічну підтримку, гарантії безпеки для України; необхідність компенсації Росією завданих збитків нашій державі.

Борис Джонсон вкотре запевнив, що його країна продовжить надавати нашій державі озброєння та організовувати підготовку військових для ефективної боротьби.

Також Володимир Зеленський із Борисом Джонсоном прогулялися Києвом. Вони побували на виставці знищеної військової техніки російських окупанті.

Після візиту прем'єр-міністр Великої Британії написав у своєму твіттері, що був зворушений цією поїздкою.

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