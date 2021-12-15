Путін негайно хоче розпочати переговори про "безпеку Росії" від НАТО

Росія передала представникам США конкретні кроки, які б були гарантією безпеки для Кремля. Мовиться про не розширення НАТО на Схід, зокрема в Україну.

Про це заявив помічник глави російської держави Юрій Ушаков. За його словами, відповідні пропозиції передали помічнику держсекретаря США Карен Донфрід.

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Як сказав помічник Путіна, російський президент підкреслив, що Росія готова "негайно розпочати переговори з цього вкрай важливого питання щодо забезпечення безпеки Росії".

Президент висловив сподівання, що американці та натовці позитивно на це відреагують,

– зазначив Ушаков.

Він додав, що заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков буде представником від Росії на переговорах із США щодо гарантій безпеки в Європі.

Що цьому передувало

Президент Володимир Путін 1 грудня запропонував розпочати предметне обговорення можливості виробити конкретні юридичні та довгострокові домовленості, які унеможливлять просування НАТО на Схід та розміщення озброєнь біля кордонів Росії.

У середині листопада Путін заявив, що Росії нібито не потрібні конфлікти на західних рубежах країни, і закликали МЗС домагатися серйозних та довгострокових гарантій безпеки на цьому напрямі.

Ця заява очільника Кремля просто вражає цинізмом, адже сама Росія вже не перший рік займається дестабілізаційною політикою. Так, з жовтня 2021 року вона почала стягувати свої війська до кордону України.

Раніше Путін вимагав від НАТО гарантій, що Україну не візьмуть до НАТО. Це питання він порушив під час перемовин з Джо Байденом. Однак тоді президент США запевнив, що ніхто не може диктувати Альянсу власні правила.