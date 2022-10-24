"У якийсь момент його позбудуться": російський опозиціонер пояснив, навіщо Путіну Шойгу

Міністр оборони Росії Шойгу не виправдав довіри Путіна, адже весь час брехав йому про стан армії, постійно розкрадаючи її. Ймовірно, цього російський диктатор йому не пробачить.

Путін не зможе пробачити колишньому другу

Про це 24 каналу розказав російський опозиційний політолог Аббас Галлямов. Він припускає, що в якийсь момент Путін просто позбудеться Шойгу, при чому не виключено, що зробить це якимось страшним способом.

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За словами Галлямова, в глибині душі Путін ненавидить Шойгу, адже той найцинічнішим чином скористався його довірою. Бо Путін справді довіряв йому, вони навіть дружили. Тим часом Шойгу, користуючись прихильністю керівництва, за спиною у нього крав виділені гроші, розвалював армію, а при цьому бадьоро рапортував, що все добре.

Такі дії Шойгу закінчилося катастрофічно особисто для Путіна –замість перемоги він отримав провал, розгром і ганьбу. Якби ж він реально розумів стан власної армії, то, скоріш за все, не почав би повномасштабну війну. До цього весь вважав, що у Путіна сильна армія, а сам він – сильний правитель. Зараз же він просто зганьбився на очах у всіх. Відтак, складно уявити ситуацію, в якій усе це просто зійде міністру з рук.

Я думаю, Путін іноді хоче задушити власноруч Шойгу, через це дуже часто його до себе не підпускає, і тому його просто не видно,

– припустив Галлямов.

Чому Путін досі терпить брехуна Шойгу

Політолог пояснив, що, попри свою ненависть, Путін вимушений пристосовуватися до довколишніх обставин, а вони вимагають вдавати, що все йде за планом.

"Це ж його коник – "все йде за планом", а якщо ти раптом посеред війни звільняєш міністра оборони, який до того ж є твоїм багаторічним другом, і всі про це знають, то це – все, що завгодно, але не "за планом", – підкреслив Галлямов.

Саме тому диктатор Путін поки що вимушений терпіти Шойгу. Так, його, схоже, зовсім відсторонили від оперативного командування військами, але все ж іноді показують по телевізору, щоб вкотре показали, що все "за планом", а все, що говорять про нього та Путіна – це чутки.

З цієї ж причини йому дають не військові, а радше дипломатичні завдання – наприклад, обдзвонити міністрів та поскаржитися на злісних українців або поїхати до Стамбула і підписати зернову угоду. Тобто головне, щоб він час від часу з'являвся десь у кадрі, показуючи, що все нібито нормально, однак насправді Шойгу опинився у дуже скрутній ситуації.

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Шойгу обдзвонив міністрів оборони різних країн

Замість того, щоб командувати армією, Шойгу "сидить на телефоні". Він обдзвонив міністрів оборони Великої Британії, Туреччини та Франції, аби поскаржитися їм на Україну, яка, за його словами, нібито "брудну бомбу". Також Шойгу зі своїми звинуваченнями додзвонився і в Пентагон.

Утім бажаного результату він не домігся. Країни-партнери непохитні у підтримці України. Цивілізований світ не вірить вигадкам Росії, тож якщо після цих заяв Шойгу і відбудеться якась провокація, усі знатимуть, хто за нею стоїть.