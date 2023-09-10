Путін не довіряє власній охороні: як диктатор непокоїться за безпеку

Російський диктатор дуже непокоїться за власну безпеку й життя. Тому охоронцям доручають перевіряти кожен клаптик землі, а інколи - навіть брешуть про його присутність на якомусь об'єкті.

Про це в інтерв'ю телеканалу "Дождь" розповів колишній охоронець Путіна Віталій Брижатий. Нині він разом з сім'єю втік в Еквадор, бо його хотіли відправити на фронт.

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В охороні Путіна є навіть водолази

Брижатий розповів, що він разом з дружиною жив в анексованому Криму. Спочатку він працював в ОМОН кінологом, а згодом потрапив у ФСО – охорону Путіна. Робота Брижатого полягала в забезпеченні безпеки російського диктатора в селищі Олива, що на півдні Криму. Поруч з дачею Путіна розташована й дача Дмітрія Мєдвєдєва та глави ФСБ Олександра Бортнікова.

Колишній охоронець Путіна розповів, що дачі займають величезну територію, адже на них розташовані фітнес-центри та навіть чайні будинки. Крім того, російський президент має на дачі в Криму вертолітні майданчики, КПП та приватні пляжі. Проте й у воду Путін не йде сам – там його охороняють водолази. На землі диктатор захищений триметровими парканами з камерами спостереження. Варто наголосити, що місцеві жителі не мають доступу до пляжів, адже охорона Путіна все перекрила й не допускає їх.

Охороняють Путіна підготовлені люди. Наприклад, "оператором пральних машин" може бути лише людина з офіцерським званням. Втім, і потрапити на таку "роботу дуже складно", оскільки Путін не довіряє навіть власній охороні. Всі охоронці, які не з Москви й не наближені до диктатора вважалися "ненадійними". На кожного такого співробітника створювали "теку" й вносили до неї кожен крок.

Людям можуть сказати: "Він відпочиває на цій дачі", і всі бігають, охороняють, а він може бути в іншому місці,

– заявив Брижатий.

Путін наскільки турбується за свою безпеку, що під час поїздок до Криму його приліт анонсують відразу й в аеропорту Севастополя, й Сімферополя. Річ у тім, що російський диктатор непокоїться за власне життя, тому не довіряє абсолютно нікому. Навіть, якщо приліт анонсували в аеропортах, то Путін може прибути морем або скористатися власним гелікоптером.

На дачах диктатора також заборонено користуватися телефонами, навіть охороні. Якщо на територію потрапляють цивільні, то у них забирають і телефони, і паспорти. Сам Брижатий перевіряв дачі Путіна на предмет вибухових речовин, а також переглядав подарунки, які російському диктатору звозили вантажівками.

Як охоронця Путіна ледь не відправили на фронт

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Брижатий вирішив звільнитися з охорони Путіна. Проте все виявилося набагато складніше, ніж просто написати заяву. Він подав рапорт, але його не прийняли. Після цього з Брижатим провели "виховну бесіду" протягом 2 годин і заявили, що відправлять його на фронт.

За Брижатим почало стежити його ж керівництво. Аби втекти з охорони Путіна, він таємно отримав закордонний паспорт і посвідку на проживання в Еквадорі. Лише після цього Брижатого звільнили, оскільки з посвідкою на проживання в іншій країні заборонено бути на службі в охороні Путіна.

"Остання фраза, яку я почув, коли йшов: "Удачі на фронті!", – розповів Брижатий.