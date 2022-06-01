Путін неправильно оцінив бойовий дух українців і бажання захищатися, – генсек НАТО

Єнс Столтенберг – генсек НАТО – зауважив, що Володимир Путін допустив стратегічну помилку. Очільник Кремля хибно оцінив силу й бойовий дух українців.

Відповідну заяву генсек НАТО зробив під час спільної пресконференції з Ентоні Блінкеном – держсекретарем США. Однією з тем стало оголошення про новий пакет військової допомоги Україні від Штатів. Цього разу мовиться про 700 мільйонів доларів, повідомляє 24 канал.

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Президент Путін зробив стратегічну помилку. Він зовсім неправильно оцінив силу та бойовий дух народу України й бажання захищатися. Він також недооцінив єдність західних партнерів,

– заявив Столтенберг.

Заява Байдена

Президент Джо Байден написав колонку для The New York Times. У ній президент США повідомив, що його країна надасть Україні досконалі ракетні системи, а також – боєприпаси до них. Це дозволить українським захисникам та захисницям точніше вражати ключові цілі на полі бою в Україні.

Байден зауважив, що мета американців – бачити демократичну, незалежну, суверенну та квітучу Україну.

Штати продовжуватимуть надавати сучасне озброєння, яке вже постачали раніше. Зокрема, мовиться про:

протитанкові ракети Javelin;

зенітні ракети Stinger;

потужні артилерійські та високоточні реактивні системи;

радари;

безпілотні літальні апарати;

гелікоптери Мі-17 та боєприпаси.

Деталі про новий пакет військової допомоги Україні

У Білому домі повідомили, що в 11 пакет військової допомоги для України, який у США представили 1 червня, увійдуть:

ракетні системи HIMARS,

контрбатарейні та протиповітряні РЛС,

ПТРК Javelin, вертольоти та автомобілі.

Блінкен наголосив: Україна гарантувала Штатам, що не використовуватиме системи озброєння великої дальності проти цілей, які розташовані на території Росії.

Володимир Зеленський в інтерв'ю американському ЗМІ заявив, що Україна не збирається атакувати територію Росії. Зокрема, мовиться про американські реактивні системи залпового вогню.

"Я знаю, що люди в США або хтось у Білому домі каже, що ми можемо використовувати РСЗВ для атаки на Росію. Дивіться, ми не збираємося нападати на Росію. Ми не зацікавлені в Росії, не боремося на її території", – наголосив український лідер.

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