Путін неправильно оцінив бойовий дух українців і бажання захищатися, – генсек НАТО
Єнс Столтенберг – генсек НАТО – зауважив, що Володимир Путін допустив стратегічну помилку. Очільник Кремля хибно оцінив силу й бойовий дух українців.
Відповідну заяву генсек НАТО зробив під час спільної пресконференції з Ентоні Блінкеном – держсекретарем США. Однією з тем стало оголошення про новий пакет військової допомоги Україні від Штатів. Цього разу мовиться про 700 мільйонів доларів, повідомляє 24 канал.
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Президент Путін зробив стратегічну помилку. Він зовсім неправильно оцінив силу та бойовий дух народу України й бажання захищатися. Він також недооцінив єдність західних партнерів,
– заявив Столтенберг.
Заява Байдена
Президент Джо Байден написав колонку для The New York Times. У ній президент США повідомив, що його країна надасть Україні досконалі ракетні системи, а також – боєприпаси до них. Це дозволить українським захисникам та захисницям точніше вражати ключові цілі на полі бою в Україні.
Байден зауважив, що мета американців – бачити демократичну, незалежну, суверенну та квітучу Україну.
Штати продовжуватимуть надавати сучасне озброєння, яке вже постачали раніше. Зокрема, мовиться про:
- протитанкові ракети Javelin;
- зенітні ракети Stinger;
- потужні артилерійські та високоточні реактивні системи;
- радари;
- безпілотні літальні апарати;
- гелікоптери Мі-17 та боєприпаси.
Деталі про новий пакет військової допомоги Україні
У Білому домі повідомили, що в 11 пакет військової допомоги для України, який у США представили 1 червня, увійдуть:
- ракетні системи HIMARS,
- контрбатарейні та протиповітряні РЛС,
- ПТРК Javelin, вертольоти та автомобілі.
Блінкен наголосив: Україна гарантувала Штатам, що не використовуватиме системи озброєння великої дальності проти цілей, які розташовані на території Росії.
Володимир Зеленський в інтерв'ю американському ЗМІ заявив, що Україна не збирається атакувати територію Росії. Зокрема, мовиться про американські реактивні системи залпового вогню.
"Я знаю, що люди в США або хтось у Білому домі каже, що ми можемо використовувати РСЗВ для атаки на Росію. Дивіться, ми не збираємося нападати на Росію. Ми не зацікавлені в Росії, не боремося на її території", – наголосив український лідер.
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