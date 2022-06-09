Путін несподівано переніс щорічний телемарафон з росіянами: Кремль мовчить

Російський президент Володимир Путін кожного року проводив так звану пряму лінію зі своїм населенням. Цього року від цього він відмовився.

Про те, що заходу не буде повідомили російські медіа. Нові дати його можливого проведення не називають, повідомляє 24 канал.

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Пряма лінія не може відбутися в цьому місяці,

– сказав прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

За його словами, невідомо, коли саме проведуть "пряму лінію". Та підготовка до цього нібито триває. З яких причин скасували цей захід, який проводили багато років, Песков не вважав за потрібне пояснити.

Раніше спікер Путіна після Петербурзького міжнародного економічного форуму казав, що захід нібито відбудеться 15 – 18 червня.

Таку пряму лінію Путіна проводили кожного року з 2001-го. Не було заходу лише в 2004, 2012 і 2020 роках. У прямому ефірі росіяни задають Путіну питання.

Путін хворий на рак

Очільник української розвідки Кирило Буданов заявляв, що у Росії повільно розпочинається рух в напрямку повалення путінського режиму. Це пов'язано, зокрема, із незадовільним станом здоров'я російського диктатора. Буданов казав, що у Путіна рак і ще цілий "букет хвороб". А перемога України призведе до зміни політичного керівництва Росії.

Також у Путіна великі неприємності через його вторгнення в Україну. Адже від санкцій страждає не лише економіка Росії та звичайні люди. Під обмеження потрапили й люди з найближчого оточення диктатора. В Україні активи компанії, якою володіли особи з оточення Володимира Путіна також опинилися під арештом. Це стало можливим завдяки діям Служби безпеки України та ​​Київської прокуратури.

Також Росія робить все можливе, щоб дискредитувати процес постачання зброї в Україну. На Заході з'являється риторика, що Україна отримає зброю, війна закінчиться, а потім ця зброя буде в інших гарячих точках. Але така пропаганда проти українських Збройних Сил не спрацює. Також Росія не хоче лякати своїх людей, тому каже їм, що Україна насправді отримає 2 – 3 одиниці зброї. Хоча це брехня у звичному дусі росіян.

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