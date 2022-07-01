Путін несподівано зізнався у слабкості Росії, – Піонтковський

У стратегічній концепції НАТО за Росією закріпили статус головної загрози. Крім того, відмітили, що ядерна зброя залишається головним фактором, який стримує агресорів. Тобто тепер шантажує не лише Путін.

Про це 24 каналу повідомив російський опозиційний публіцист Андрій Піонтковський. Він зазначив, що так НАТО теж показали свою "ядерну дубинку" президенту Росії Володимиру Путіну.

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Несподіване зізнання Путіна

На його думку, Путін зійшов з розуму настільки, що вірив у те, що в Заходу немає жодної ядерної зброї. Якщо говорити точніше, він був переконаний, що США не наважаться застосувати її.

Як наголосив публіцист, очільник Кремля про це відкрито говорив на пресконференції під час візиту президента Франції Еммануеля Макрона, яка відбулась за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Путін несподівано зізнався, що Росія слабша на конвенційному рівні. Однак у них є ядерна зброя, у якій вони перевершують (Захід – 24 канал),

– зазначив Піонтковський.

Як він наголосив, схоже, що президент Росії досі вірить в таку нісенітницю. Однак і Сполучені Штати Америки і Північноатлантичний Альянс кілька раз рішуче заявляли, що у разі застосування тактичної ядерної зброї вони завдадуть нищівного удару як по Росії, так і по Путіну особисто.

Україна зараз єдина, хто задовільняє критерії НАТО

Водночас як припустив Піонтковський, у Путіна було переконання, що проти Росії не застосують ядерної зброї через те, що Захід постійно відступав через такий шантаж. Публіцист нагадав, що він спрацьовував ще з 2007 року, коли НАТО відмовило Україні в членстві.

Офіційно заявили, що Україна не підходить НАТО за якимись критеріями. Зараз це просто смішно. А що Північна Македонія, Чорногорія, Албанія відповідають дуже високим критеріям демократії та розвитку, яких немає в Україні?

– заявив Піонтковський.

За його словами, Україна зараз єдина, яка задовольняє критерії НАТО. Особливо той, заради якого, створили Північноатлантичний Альянс – захист від радянської та російської агресії.

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