Путін невипадково прийшов на похорон Жиріновського, – Фейгін

У Москві 8 квітня відбувся похорон українофоба Володимира Жиріновського. Туди прийшов і Володимир Путін, однак зробив він це невипадково.

Про це заявив російський правозахисник Марк Фейгін в ефірі 24 каналу.

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"Знаєте, Путін невипадково прийшов на похорон Жиріновського. Йому у 2022 році буде 70 років, а Жиріновський помер на 76 році життя. Не так багато й залишилося", – зазначив правозахисник.

За словами Фейгіна, тому, можливо, війна в Україні закінчиться значно раніше, аніж дехто це передбачає, й у найнесподіваніший спосіб. Особливо враховуючи ту інформацію, що у поїздках Путіна майже постійно супроводжують отоларингологи та онкохірург.

Члени розвідувального альянсу "Five Eyes" дійшли висновку , що Путін має розлади мозку, спричинені деменцією, хворобою Паркінсона або так званою "стероїдною люттю", яка є результатом лікування від раку.



Путін прийшов на похорон Жиріновського / Скриншот з відео російських ЗМІ

Нагадаємо, що російський політик та українофоб Володимир Жиріновський помер 6 квітня. Про його смерть повідомляли ще 25 березня, однак тоді інформація не підтвердилася.

Фейгін вважає, що Путін невипадково прийшов на похорон Жиріновського: дивіться відео