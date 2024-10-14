"Не хочемо Крим" і "у Росії 400 спірних територій": українцям нагадали стару промову Путіна

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки опублікував архівне відео виступу відносно молодого Путіна на телебаченні. Там російський лідер запевняв, що не хоче захоплювати ані Крим, ані будь-які інші території.

Рік зйомки не вказали. Імовірно, відео записане в проміжку між 2008 та 2010 роками, коли Путін був очільником уряду. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки назвав Путіна ролику відносно юним. І нагадав, що диктатор заперечував наявність російських військових на Донбасі та спростовував плани напасти на Україну.

Дивіться також Які країни Путін хоче зробити своїми заручниками та як вони реагують на це

Як Путін брехав про амбіції Кремля

Ми не хочемо забрати Крим, це абсолютна дурість. Якщо ми почнемо щось забирати у когось, то обов'язково у нас щось заберуть або ми щось втратимо. Принаймні, ми почнемо такий переділ на просторах колишнього Радянського Союзу, від якого не зможемо оговтатися. У нас на території Російської Федерації тільки 400 спірних територій. 400. Я хочу, щоб всі про це знали,

– говорив тоді він.

Також президент заявив, що головною проблемою стосунків Росії зі світом є "важка імперська спадщина". Мовляв, усі вважають, що Росія залишилася імперією, тож ставляться до неї як до імперії. "А це зовсім давно не так", – пояснив він.

Путін говорить, що йому не потрібен Крим: дивіться відео

Аудиторія двічі аплодувала під час цієї промови. У соцмережах вже сумно пожартували, мовляв, тоді Путін був "молодий і гарячий", ну а потім передумав. А дехто назвав російського президента з ролика справжнім Путіним.

Слід сказати, що герой відео не схожий на "нинішнього" Путіна ані риторикою, ані зовнішністю.

Та це не перший випадок, коли російська пропаганда розвертається на 180 градусів: на початку повномасштабного вторгнення в соцмережах вірусився запис виступу Соловйова, де той доводив, що захоплювати Крим безглуздо. А зараз він пропонує карати на горло тих, хто не підтримує війну проти України.