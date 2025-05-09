Жадібні та жорстокі: стало відомо, кого з генералів КНДР обіймав Путін на параді

9 травня на Червоній площі Путін привітав північнокорейських генералів. Він побажав їм усього найкращого та подякував за "звільнення Курської області", написали пропагандисти.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на evocation.info.

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Хто ті генерали, яких вітав Путін у Москві 9 травня

Команда evocation.info встановила їхні особи. Аналітики підкреслили: уже писали про цих злочинців, але тепер фото генералів КНДР з Путіним стануть чудовою базою для Гааги. І свідчать про новий рівень ескалації.

Першим, кого бункерний привітав не лише рукостисканням, а й обіймами, був генерал-полковник Кім Йонг Бок (Kim Yong Bok), заступник начальника генерального штабу. Другий – генерал-полковник Рі Чан Хо (Ri Chang Ho), заступник начальника генерального штабу, голова головного розвідувального бюро. Також вдалося встановити особу генерал-майора Сін Кум Чхоля (Sin Kum Chol), який стояв останнім у ряду. Він обіймає посаду голови головного оперативного управління в КНДР,

– ідеться в дописі.



Рі Чан Хо, Кім Йонг Бок і Сін Кум Чхоль / Фото evocation.info

Кім Йонг Бок є одним з найбільш амбітних та жадібних військових, Рі Чан Хо має жорсткий стиль командування, а Сін Кум Чхоль перебуває під міжнародними санкціями за участь у кібератаках. Останнього також характеризують як прихильника суворих методів.

Дослідники звернули увагу, що Росія не так давно офіційно визнала участь КНДР у війні проти України.