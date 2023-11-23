"Васіліч" чи справді Путін: що не так з візитом глави Кремля в Мінськ на саміт ОДКБ

Очільник Кремля Владімір Путін 23 листопада прибув на засідання Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ). Користувачів мережі здивували кадри візиту російського президента в Мінськ.

Попри сніжну погоду голова Кремля Путін прилетів до Мінська на сесію ОДКБ, яка у 2023 році відбувається без Вірменії. Російський президент зустрівся з самопроголошеним президентом Білорусі Алєксандром Лукашенком, пише 24 Канал.

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Хто ж насправді прибув до Мінська

Президент Росії прибув в столицю Білорусі, учетверте за рік покинувши кордони Росії. Основна причина – це участь у саміті Організації Договору про колективну безпеку.

Проте відео зустрічі кремлівського диктатора викликало шквал коментарів серед користувачів мережі, оскільки їх здивувало декілька моментів.

Відео з прибуттям Путіна в Мінськ опублікували російські ЗМІ. Кадри одразу розлетілись в мережі. Саме поведінка диктатора Путіна здивувала користувачів соцмережі Х (раніше відомої як Twitter).

Користувачі припустили, що до столиці Білорусі прибув не сам очільник Кремля, а його двійник. Його в народі називають "Васіліч". Людям так здалося через те, що сам Путін на відео виглядає досить жвавим, не дотримується дистанції та тисне всім руки.

Путін (один із них) прибув на засідання ради ОДКБ до Мінська. До речі, навіть Пєсков визнає наявність двійника у Путіна,

– зауважив один із користувачів мережі.

Ще один момент, який видався досить дивним, це те, що самопроголошений президент Білорусі не прибув до аеропорту, щоб зустріти кремлівського вождя.

Крім того, підозрілим є і те, що поруч з Путіним не було охоронця зі спецчемоданом, який нібито постійно супроводжує його на важливих заходах.

Васіліч до Мінська прилетів. Щоб оригінал летів сам особисто на уклін до Лукашенка? Ні покриття над трапом, без супроводжуючого з валізою, сам особисто з усіма ручкається і відстані не дотримується, Лука його навіть не зустрічає біля трапа. І вони хочуть всім впарити що це реально Путін?,

– зауважують у мережі.

Що обговорюватимуть лідери ОДКБ

На сесію Ради ОДКБ також збираються президенти Казахстану – Касим-Жомарт Токаєв, Киргизстану – Садир Жапаров, Таджикистану – Емомалі Рахмон. Прийматиме гостей президент головуючої у 2023 році в ОДКБ Білорусі Алєксандр Лукашенко.

Як повідомила пресслужба Кремля, на порядку денному сесії Ради Організації Договору про колективну безпеку будуть "питання взаємодії членів ОДКБ, включаючи подальше вдосконалення системи колективної безпеки, а також актуальні міжнародні та регіональні проблеми".