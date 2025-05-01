Це буде ганьба для Путіна: навіщо йому "перемир'я" на 9 травня

9 травня в Росії стало культом, а парад на Червоній площі – головним символом цієї псевдорелігії, через який Путін прагне продемонструвати свою міць. Однак "побєдобєсіє" може перетворитися на ганьбу, якщо у Москві пролунає сигнал повітряної тривоги або на горизонті з'явиться український дрон.

Це може змусити гостей ховатися в укриттях, що стане справжнім приниженням для Кремля. Проте, як зазначив в етері 24 Каналу виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, за однієї умови Україна може і не вдарити по російській столиці 9 травня.

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Як 9 травня може обернутися ганьбою для Путіна

9 травня для Росії – це вже не просто дата, а справжній культ. "Побєдобєсіє" стало своєрідною релігією, у якій не залишилося нічого від історичної правди. Як давні греки вірили в богів Олімпу, так і росіяни вірять у міф про 9 травня та своїх "дідів, які воювали". Це головне свято путінської Росії, під час якого диктатор намагається продемонструвати свою силу.

До повномасштабного вторгнення Путін щороку проводив пишні паради, запрошуючи на них лідерів країн Центральної Азії – колишніх республік Радянського Союзу. Але тепер, у нових умовах, ситуація може різко змінитися. Якщо український дрон 9 травня перетне межу Москви, або навіть пролунає сигнал повітряної тривоги й гостей доведеться евакуйовувати в укриття – це стане ганьбою для Кремля й особисто для Путіна.

Російський диктатор усвідомлює, що нині тиск з боку США спрямований радше на Київ, ніж на Москву. Він сподівається, що оголошення про перемир'я з 8 по 10 травня пройде й Україна погодиться на нього. Аргументи – начебто українська армія виснажена, і нас менше. Мовляв, американці поговорять із Києвом і змусять погодитися.

Та ключовий момент у тому, що саме США запропонували ідею припинення вогню на 30 днів, і Україна ще в лютому, на переговорах у Саудівській Аравії, на це погодилася. Там розробляли механізми моніторингу та контролю. Водночас Росія не внесла жодної конструктивної пропозиції.

Під час так званого "великоднього перемир'я" єдине, що змінилося – трохи зменшилась інтенсивність використання артилерії, дронів і боєприпасів. Це наслідок того, що ЗСУ знищили чимало ворожих складів, тому росіяни нервують,

– зазначив Дмитро Жмайло.

Якщо Україна навіть погодиться не завдавати ударів по території Росії 9 травня, вона має отримати за це певні преференції – публічні або непублічні – для посилення власної обороноздатності. Якщо ж таких гарантій не буде, цілком імовірно, що українські дрони таки полетять – по військових об'єктах і російських містах. У такому випадку парад на Червоній площі перетвориться на святкування в підвалах і бомбосховищах.

Цікаво! Військовий експерт Роман Світан розповів, що Україна має щонайменше десяток безпілотників різного типу, а також 3 – 4 ракети, які з легкістю можуть дістати до Москви й влаштувати феєрверк під час параду 9 травня.

Як наголосив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, росіянам потрібно звикати до цього. Їхня країна – агресор, і вони мають нести відповідальність за свої дії.