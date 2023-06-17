В Кремлі не змогли пояснити, де буде вигадана Путіним "санітарна зона" в Україні

На зустрічі з російськими воєнкорами Путін анонсував так звану "санітарну зону" в Україні. Мріють про неї в Росії через "бавовну" в прикордонних містах окупантів. Та де саме буде ця "санітарна зона", не знає навіть секретар Путіна Дмитро Пєсков.

Ще 14 червня Путін заявив, що через постійні обстріли Бєлгородської області в Україні потрібно створити так звану "санітарну зону". Згадав він про небезпеку через вісім місяців після першого вибуху в Шебекіно. Але коли російські ЗМІ запитали у прессекретаря Путіна Пєскова, де саме диктатор хоче облаштувати цю "зону", той не зміг дати відповідь, передає 24 Канал.

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Путін оголосив про створення "санітарної зони"

У своїй промові російський диктатор згадав про те, що вже кілька місяців добровольці з легіону "Свобода Росії" та РДК атакують Бєлгородську область. Він заявив, що для того, аби припинити обстріли міст, необхідно створити в Україні так звану "санітарну зону". Де саме, яким чином і коли – Путін не уточнив.

Якщо це (обстріли Бєлгородщини – 24 Канал) буде продовжуватися, ми повинні будемо, мабуть, розглянути питання – і я це говорю дуже акуратно – щоб створити на території України якусь "санітарну зону" на такому віддаленні, з якого неможливо було б діставати нашу територію,

– заявив Путін.

Також Путін цинічно ствердив, що Росія начебто не обстрілює цивільні об'єкти та житлові будинки в Україні. Цю заяву він зробив на наступний день після атаки по Кривому Рогу, де російська ракета вночі потрапила у багатоповерхівку. Кількість загиблих сягнула 12 людей.

Де буде "санітарна зона", не знають навіть у Кремлі

У середу, 14 червня, Путін заявив, що роботу над створенням "санітарної зони" розпочне вже завтра. Проте навіть через три дні після оголошення у Кремлі не знають, де саме і як її можна організувати.

Прессекретар Путіна Пєсков заявив, що про точні кордони так званої "санітарної зони" ще нічого не відомо. Вони начебто будуть залежати від дальності українського озброєння, щоб ЗСУ, мовляв, "не діставали до російських громадян".

Натомість в Україні знають, де саме потрібно організувати "санітарну зону". Радник ОП Михайло Подоляк кілька разів заявляв, що після перемоги над Росією на території країни-терористки має бути створена "демілітаризована зона".

Ми казали: давайте так, швиденько виходьте на кордон 1991 року, обговоримо з вами зону демілітаризації. Ми навіть договір підпишемо: "демілітаризована зона" на 100 кілометрів до кордону з Україною, але на території Росії,

– повідомив він.

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