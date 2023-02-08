Оприлюднили фрагмент перехопленої розмови Путіна з ватажками бойовиків у 2017 році

У збитті сепаратистами літака Boeing 777 у 2014 році винний особисто диктатор Владімір Путін. Він напряму спілкувався з ватажками квазіреспублік. Це підтверджують телефонні розмови, які активно поширюються мережею.

Власне, на одному зі записів дзвінка луганського колабораціоніста Ігоря Плотницького до президента Росії можна почути, що Путін обіцяє надалі підтримувати сепаратистів. Очевидно, саме завдяки кремлівському диктаторові "ополченці" отримали від Росії славнозвісні зенітно-ракетні комплекси "Бук", які уразили над Донецькою областю пасажирський літак Boeing 777 17 липня 2014 року. Про це йдеться на пресконференції слідчої групи, яка розслідувала цю трагедію, – інформує 24 Канал.

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Путін буде відповідати за збиття літака

У середу, 8 лютого, заступниця генерального прокурора Нідерландів Дігна ван Бутзелар констатувала, що розслідування у цій справі закінчено. Попри заяви ворожих пропагандистів, у трагедії все ж було визнано винними саме Росію та її керівництво.

Як зазначили розслідувачі, є достатньо доказів вважати, що особисто Путін задовольнив прохання терористів щодо передачі ЗРК "Бук". Водночас вони опублікували перехоплену телефонну розмову Путіна з одним з ватажків сепаратистів Плотницьким.

Зауважимо, що це запис датований листопадом 2017 року та в ньому не йдеться конкретно про те, що Путін ухвалив рішення стосовно надання сепаратистам зброї. Однак, прослухавши це перехоплення, стає очевидним, що російський президент напряму спілкувався з лідерами квазіреспублік та сприяв тому, аби війна на Донбасі з кожним роком лише загострювалась.

Ігорю Венедиктовичу, добрий день. Як ви оцінюєте військову ситуацію? Загострення немає,

– запитує Путін у терориста.

Перехоплена розмова Путіна з Плотницьким: слухайте уривок з пресконференції слідчою групи щодо збиття літака

Окрім того, слід сказати, що під час цього діалогу Путін підтверджує, що готовий особисто зустрітись зі сепаратистами. Це є черговим доказом того, що Кремль усі ці роки не був зацікавлений у мирі та врегулюванні конфлікту. Власне, особисто презент усе робив для того, щоб "ополченці" від 2014 року здійснювали терористичні акти, зокрема збили Boeing 777.

Як відреагувала Україна на закінчення розслідування