Путін в останній день року запустив ракети по Україні: усе про масовану атаку 31 грудня

У переддень Нового року окупанти вирішили вкотре вирішили влаштувати масовану ракетну атаку на Україну. Вдень 31 грудня сирени прогули на всій території нашої держави.

До слова, раніше у британській розвідці попереджали, що загарбники захочуть деморалізувати українців на новорічні свята. 24 Канал зібрав усе, що відомо про ракетну атаку в останній день року.

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Масштабна повітряна тривога охопила всю територію України

Спочатку сирени оповістили про небезпеку східні та північні та частину південних областей. О 12:18 очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім написав, що ворог запустив ракети.

Доварюємо картоплю на олів'є. Окупанти вирішили нам таки спробувати зіпсувати день. Є пуски ракет,

– зазначив очільник ОВА.

Згодом, близько 13:00, повітряна тривога поширилася на всю територію країни. Керівник ОП Андрій Єрмак прокоментував намагання загарбників зіпсувати українцям настрій: "Невдахи активізувались, але нічого, вони своє отримають".

Через атаку у Києві та інших областях ввели екстрені вимкнення

У різних областях країни екстрено відключили електроенергію, щоб зменшити напругу на мережу. Це зробили для того, щоб у разі влучання по енергооб'єкту, зменшити руйнування енергосистеми.

Світло частково вимкнули у таких областях:

Київська та місто Київ,

Сумська,

Кіровоградська область,

Дніпропетровська,

Одеська,

Харківська,

Миколаївська,

Житомирська.

Про роботу ППО повідомили в різних регіонах країни

Приблизно о 13:20 з'явилися повідомлення, що значна кількість ракет летить через Конотоп у напрямку Чернігівської або Київської областей.

Згодом на Київщині почули вибухи. Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив про роботу ППО.

Також очільник закликав місцевих жителів перебувати в укриттях та не публікувати фото чи відео з місць подій. Міський голова Києва згодом підтвердив вибухи у місті.

На Житомирщині ЗСУ вправно відпрацювали по ворожих ракетах. Про це розповів глава місцевої ОВА Віталій Бунченко.

Зауважимо, що до цього очільник попереджав про запуск "Калібрів" з Каспійського моря. Близько 14:00 місцеві повідомили про вибухи на Хмельниччині та в Запоріжжі.

Крім того, мер Миколаєва Олександр Сєнькевич підтвердив вибухи у Миколаївській області.

За неофіційними даними ППО спрацювало також на:

Вінниччині,

Харківщині,

Тернопільщині,

Херсонщині.

Яка ситуація у містах

У Києві пролунало понад десяток вибухів. Є постраждалі та один загиблий.

О 15 годині надійшла інформація, що внаслідок ракетної атаки поранено журналіста з Японії, його забрали в лікарню.

Постраждалим виявився Ватару Секіта, який працює в одній з найбільших газет Японії "Асахи Сімбун". Під час масованого удару він перебував у готелі, у який влучила ракета.

Японського журналіста госпіталізували в Києві: дивіться відео

Головне, що відомо про події у столиці станом на 15:50:

ППО збили 7 повітряних цілей.

Один з вибухів було чутно між житловими будинками в Солом'янському районі столиці.

У Голосіївському районі пошкоджено господарську споруду та автомобіль. На щастя, постраждалих немає.

У Солом'янському районі міста уламки ракети влучили у приватний будинок. Також пошкодили готель.

Є руйнування у Дніпровському районі Києва.

У Печерському районі також зруйнували готель. Крім того, є незначні пошкодження сусідніх будівель.

За попередньою інформацією, одна людина загинула, 16 – поранені.

У Краматорській міськраді о 14:19 повідомили про ракетний удар по промисловій зоні міста. За наявними даними, обійшлося без жертв.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що у Запоріжжі ворог пошкодив житлові будинки під час удару. Про масштаби руйнувань та постраждалих поки невідомо.

У Хмельницькому є влучання, доповів голова ОВА. Водночас в ОП уточнили, що регіон атакували ракетами. Поранені щонайменше 4 людей.

У Миколаєві теж було кілька прильотів. Віталій Кім розповів, що пожежники гасять полум'я в місці уражень.

Рятувальники гасять пожежу у Миколаєві / Фото ДСНС

Наразі відомо про 6 поранених. Трьох з них госпіталізували, а ще трьом на місці надали допомогу.