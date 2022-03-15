Путін – остання людина, яка зрозуміє Україну, – журналіст Соболєв
Росії своїми агресивними діями не вдалось залякати Україну. Однак Володимир Путін це досі не зрозумів.
У протистоянні з об'єднаною Україною у нинішньої Росії немає жодного шансу. Про це в ефірі 24 каналу сказав журналіст, екснардеп та резервіст ТрО Єгор Соболєв.
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За його словами, на стороні України – весь цивілізований світ. Стратегічно наша держава вже перемогла.
Зміну плану Путіна зараз відчувають цивільні люди – терор та залякування. Це працює добре в Росії, тому глава Кремля думав, що це спрацює і в Україні.
Окупанти не зламають Україну
Однак для України це не те, що нас зламає. Все більше людей продовжує боротися і розуміє, що зло треба перемогти назавжди.
Путіну це ще не очевидно. Він взагалі остання людина, яка зрозуміє українську націю,
– наголосив Соболєв.
Він зауважив, що в Кремлі зараз продовжується друга фаза російського плану – залякування українців і примус населення молити про капітуляцію на будь-яких умовах.
"Ми знаємо, що це провал, що це тільки зробить українців ще згуртованішими та рішучішими перемогти. Однак в Кремлі до такого висновку ще не дійшли", – додав журналіст.