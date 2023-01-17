У Путіна буде декілька неприємних сигналів з Китаю: які відносини між Пекіном та Кремлем

Авторитетне видання Financial Times з посиланням на 5 джерел повідомило, що Росія не попередила Китай про повномасштабне вторгнення в Україну. Тепер він заговорив про недовіру до російського диктатора Владіміра Путіна. Загалом на главу Кремля чекають нові неприємні сигнали з Пекіна.

Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він вважає, що Пекін гратиме Росією, як захоче, лише для того, щоб усі розуміли, що у світі є два полюси – Китай і США.

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Путін остаточно втратив довіру Китаю

Тизенгаузен зазначив, що в Китаї інформаційне поле налаштоване так, що тамтешні чиновники не можуть "злити" інформацію іноземному виданню без погодження зверху, тобто з лідером правлячої партії Сі Цзіньпіном.

Він зауважив, що Путіна у цьому матеріалі назвали божевільним та вказали, що він втратив особисту довіру Китаю. І ця фраза є дуже важливою. На додаток до цього Путін обдурив китайське керівництво, кажучи про те, що не збирається нападати на Україну.

Тобто тут усі ключові фрази, враховуючи всю тонкість та обтічність східної дипломатії, треба розуміти звичайною мовою, якщо перекласти, так: Путін остаточно втратив довіру головного торговельного партнера,

– заявив Тизенгаузен.

Тому, за його словами, Китай шукає зближення з європейськими країнами, щоб вийти на їхні ринки, як альтернативу купівлі російських енергоресурсів та багато іншого.

На Путіна чекають нові неприємні сигнали з Китаю

Політтехнолог наголосив, що це ще один важливий сигнал Путіну від Китаю. Загалом ця стаття багато чого пояснює. Стає очевидним, що Мєдвєдєв літав до Китаю тому, що глава Кремля втратив особисту довіру Пекіна.

Я думаю, що для Путіна найближчим часом буде ще кілька таких неприємних сигналів із Китаю про те, що війну пора закінчувати, про те, що ти (Путін – 24 Канал) теж винен у кризі, яка зараз не лише в Європі, а й на Ближньому Сході,

– сказав Тизенгаузен.

Також, на його думку, Путіну дадуть зрозуміти, що, якщо він нічого не зробить, то Китай поволі дрейфуватиме в бік західних країн. Тому що Захід буде більш стійкий в економічному плані, ніж Росія.

Він додав, що в цій же статті є абзац про те, що Росія вийде з війни максимально ослабленою політично та економічно. Тобто вона стане такою собі ресурсною шахтою, з якої Китай може щось купити, якщо забажає, до того ж за ціною, набагато нижчою за собівартість.

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Пекін гратиме Росією, як захоче

Тизенгаузен заявив, що Пекін почувається гегемоном у тому плані, що є два полюси – Китай і США. А сильні не виправдовуються – вони просто пояснюють свою позицію, якщо є така потреба. Тому він не виправдовувався, коли 5 китайських держслужбовців заявили про те, що не знали, що Путін здійснить повномасштабне вторгнення в Україну.

Він зауважив, що у своїй програмній заяві Сі Цзіньпін говорив про зближення з Росією. Але там була вказано, що це відбуватиметься для того, щоб, грубо кажучи, США не відчували, що світ однополярний. Тобто Пекін гратиме Росією, як захоче, лише для того, щоб усі розуміли, що є два полюси – Китай і США.

Ця фраза навіть дипломатичною мовою, переклавши її простою, звучить так: Росія – інструмент, вона не претендує ні на яке світове лідерство,

– пояснив Тизенгаузен.

Тому, на його думку, Путін уже роздратував навіть китайське керівництво, а також індійського прем'єр-міністра. Тож найближчим часом, особливо до річниці російського повномасштабного вторгнення в Україну, лунатимуть цікаві заяви і з боку Китаю й Індії, і з боку наших західних партнерів щодо постачань Україні зброї.

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