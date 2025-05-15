Путін перед від'їздом делегації до Стамбула провів нараду "з підготовки переговорів"

Ввечері 14 травня Путін проводив нараду щодо підготовки переговорів у Стамбулі. Окрім учасників делегації у нараді брали участь голова МЗС Лавров, міністр оборони Бєлоусов та інші посадовці.

Деталі наради повідомив речник Путіна Дмітрій Пєсков. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Путін провів нараду перед переговорами з Україною

У Кремлі повідомили, що учора ввечері, 14 травня, Путін скликав нараду щодо мирних переговорів з Україною в Стамбулі.

У ньому взяли участь члени делегації, а також голова МЗС Росії Сергій Лавров, міністр оборони Андрій Бєлоусов, голова Нацгвардії Росії Віктор Золотов, секретар Ради безпеки і ексміністр оборони Сергій Шойгу, начальник Генштабу Валерій Герасимов, голова ФСБ Олександр Бортников, а також "командувачі угрупуваннями військ в зоні СВО".

Додамо, що голова українського МЗС Андрій Сибіга провів зустріч з міністрами закордонних справ Німеччини, Польщі та Франції. Він поінформував партнерів про хід подій на полі бою та на дипломатичному напрямку. Партнери "скоординували наступні кроки, продовжили співпрацю зі Сполученими Штатами та зусилля, спрямовані на забезпечення довгострокового миру і безпеки в Україні та в усій Європі".