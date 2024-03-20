На нього поставила сім'я Єльцина: як від терміну до терміну змінювався Путін

Кремлівський диктатор Владімір Путін понад 20 років перебуває при владі. Родина експрезидента Росії Бориса Єльцина обрала його, адже вони вважали його вигідним кандидатом.

Однак донька Єльцина та олігархи помилились. Ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов розповів 24 Каналу, як змінювався Путін протягом цих років.

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"Він прийшов до влади у результаті державного перевороту. На нього поставила сім'я Єльцина, який тоді мав проблеми з алкоголем. За нього вирішувала його дочка Тетяна, її чоловік та кілька олігархів, які стояли навколо них. Вони накручували Єльцина, який був під їхнім впливом", – сказав він.

Путін дуже змінився

Сергій Жирнов зазначив, що оточення Єльцина обрало Путіна, бо він був "сірим", невпевненим у собі. Здавалось, що він готовий виконати будь-який наказ.

На Путіна поставили, тому що він був ніякий, сірий, його ніхто не знав. Тому вони вирішили, що це буде вигідна ставка, бо він буде не самостійним. Вони помились,

– підкреслив ексагент КДБ.

Путін встиг побувати на різних посадах. Зокрема, він керував ФСБ, був секретарем Ради безпеки Росії. У 2000 році він заступив на пост президента. Спочатку він був закомплексованим, почувався некомфортно перед пресою, боявся публіки. Тоді з ним почали працювати імідж-мейкери, які вчили його правильно говорити, формували його образ.

"Коли він прийшов до влади, літав на винищувачі, їздив у Чечню. Тобто одразу зайнявся популізмом. Це у нього добре виходило, попри його закомплексованість", – пригадав Жирнов.

Однак згодом Путін відчув владу, відійшов від оточення Єльцина, оточив себе колегами-чекістами. Крім того, він почав переслідувати олігархів, які допомагали йому раніше.

Під час першого президентського терміну Путін запевняв, що не хоче бути при владі понад 8 років, що це неправильно. Вже під час другого терміну, який розпочався у 2004 році, він став значно сміливішим.

Найбільша зміна відбулась з Путіним з 2008 по 2012, коли він був змушений віддати гріти крісло Дмітрію Медвєдєву. Раптом цей Медвєдєв почав рости та став популярнішим за Путіна. Він тоді дуже злякався,

– зауважив ексспівробітник КДБ.

Путін почав всіх ув'язнювати, влаштовувати провокації. Вже у 2014 році російський диктатор анексував Крим та розпочав агресію проти України.

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