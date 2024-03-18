Без плану, але з мобілізацією та війною: для чого Путіну намалювали 87% на "виборах"

У Росії завершились так звані "вибори" так званого "президента" країни-агресорки. Як і належить повністю контрольованому процесу, жодної інтриги не було й не варто було її й очікувати. Проте росіяни таки зуміли чимось та й здивувати.

Мовиться насамперед про явку та підсумковий захмарний результат підтримки їхнього "нацлідера". 24 Канал аналізує, що відбулося та чого тепер чекати від Путіна.

До теми "Вибори" Путіна: які цинічні цілі переслідує Росія на окупованих територіях і як діяти українцям

Чи є в Путіна план після виборів?

Напередодні фарсу експерти обережно прогнозували явку в районі 70% та перемогу Путіна приблизно у 80%. Але життя вкотре випередило мрію. Путіну попередньо "намалювали” понад 87% (нагадаємо, на попередніх для себе і четвертих за рахунком виборах він мав "лише" 76,69 %). Явку при цьому "намалювали" в 74,22 %.

Зазначимо, що станом на 18 березня 2024 року це не остаточні дані, тобто вони можуть ще збільшитись.

Якщо попередники Путіна ще змагались з Америкою за темпами виробництва, то Путін обрав за суперників автократів з Центральної Азії й нині бореться з ними за явку у 90% відсотків і таку ж саму підтримку.

Нагадаємо, що як Назарбаєв, так і Карімов чи Ніязов мали показники народної любові на виборах під 100%. Щоправда, це не допомогло двом останнім занести ці результати з собою у могилу, а перший на власні очі побачив, як наступник демонтує весь спадок і навіть перейменовує місто Нурсултан. Нині тим самим шляхом впевнено крокує Путін.

До речі, президент Узбекистану Іслам Карімов мав 90,39% на виборах-2015, а лише за рік просто взяв і помер. Нині в країні править геть інший автократ, який забрав усю "народну любов" собі, а про колишнього президента узбеки вже давно не згадують. Як, до речі, і про Туркменбаші та його бестселер "Рухнама".

Так звані "вибори" засвідчили, що він не лише живе у власному світі, але й живе лише сьогоднішнім днем. Путін не має плану та не розуміє, що буде далі, а тому йому був конче потрібен виборчий карго-культ. І намісники на місцях радо йому його забезпечили.

Звісно, не без допомоги, прости господи, "опозиції". Остання всіма силами тужилась підняти явку й навіть дійшло до того, що сам "обранець" відзначив їх гарт і завзяття. Отже, російській владі повністю вдалося здійснити свій задум і не отримати того самого ляпаса, що їхні іранські колеги 1 березня. Там явка склала менше ніж 40%, а в деяких великих містах 10 – 25%.

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До того ж "опозиціонери", схоже, більше були налякані не так Путіним, як своїми конкурентами з РДК, легіону "Свобода Росії" та Сибірського батальйону, які напередодні цього фарсу відкрили другий фронт проти російської тиранії в Білгородській та Курській областях.

Слів підтримки на адресу тих, хто хоч щось робить, від них ми не почули. Натомість добровольців підтримали українці, зокрема й донатами. І це вже є заявкою на те, хто має бути новою владою після того, як режим Путіна впаде.

Для чого Путіну намальовані 87%?

Путін "намалював" собі рекордні цифри підтримки не просто так. Весь цей російський воєнний блокчейн у системі ДЕГ, три дні "голосування", зігнані на вибори бюджетники та інше – все це працювало на те, щоб дати Путіну рекорд.

Третина росіян "голосували" через систему Дистанційного електронного голосування (ДЕГ), яка є повністю контрольованою путіністами. Де-факто, це абсолютно непрозора "чорна скринька", в якій можна зробити з голосами все, що заманеться.

Доклалися до успіху й загарбані Росією українські землі – там путіністи "знайшли" аж 6 мільйонів виборців. При чому 2 мільйони "проголосували" на окупованих територіях континентальної України ще до 15 березня. Схоже, це справжня реінкарнація проєкту "мертві душі", бо вочевидь до "голосування" залучили й тих росіян, які давно вже прописалися на концертах Кобзона.

До теми Що буде після "перемоги" Путіна та чого чекати від виборів у Росії

Війна не завадила російським "виборам" на "нових територіях". Попри те, що навіть за російськими законами на територіях незаконно анексованих Донецької, Луганської, Харківської та Запорізької областей наказом Путіна від 19 жовтня 2022 року оголошено воєнний стан і "вибори" не мали проводитись, людей гнали на "вибори" буквально під обстрілами.

Те саме було в Бєлгородській області, де російська влада проігнорувала звернення дієвої опозиції про евакуацію росіян з місць бойових дій і де-факто взяла на себе відповідальність за їхні можливі смерті.

Автономна республіка Крим, Донецька, Луганська, Запорізька та Харківська області є міжнародно визнаними територіями України.Росія не має права проводити там вибори, а оскільки все ж зробила це, вони не можуть бути визнаними. Отже, з погляду міжнародного права, "вибори" в Росії можна вважати недійсними, а Путіна – необраним.

Станом на 18 березня 2024 року – у десяті роковини проголошення загарбання Криму – в Росії фіксується правова колізія, коли в країні відсутня легітимна влада. І ця влада нині вірить, що отримала від свого плебсу вотум довіри й може робити все, що заманеться.

Тому чекайте нової мобілізації та продовження війни до останнього росіянина. Інакше Путін не вміє. А чого ще чекати тим самим простим росіянам? Якщо вони згодні, що Путін отримав 87%, то мають бути згодні тепер і жити під санкціями, і бути ізольованими вигнанцями в цивілізованому світі, і, звісно ж, вмирати за "нацлідера".