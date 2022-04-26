"Путін підійматиме градус": Яковенко впевнений, що глава Кремля не має наміру здаватися
Володимир Путін повністю програє. Попри те, що глава Кремля це починає розуміти, однак здаватися він не збирається.
Завдавання ядерного удару, зокрема проти України, буде дурістю і безглуздістю. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський журналіст Ігор Яковенко.
Зверніть увагу Чим швидше Путін погодиться зустрітися з Зеленським, тим більше шансів закінчити війну, – Кулеба
Путін намагатиметься продовжити своє існування, – Яковенко
За його словами, ядерний удар Росії по Україні буде тим самим, що і скинути бомбу собі на ногу.
Адже ядерна зброя вражає не тільки тих, на чиї голови вона падає,
– наголосив Яковенко.
Однак, як зауважив журналіст, цілком очевидно, що просто так Путін не хоче здаватися.
"Він підійматиме градус і намагатиметься якось продовжити своє існування шляхом підіймання температури війни", – додав журналіст.
Варто переглянути – генерали хотіли відмовити Путіна воювати: дивіться відео