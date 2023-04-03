Путін уже ходячий мрець, – ексглава ЦРУ прогнозує вбивство диктатора
Джерело:The Sun
Російського президента Владіміра Путіна може вбити його оточення через велику кількість загиблих росіян. Це один з можливих варіантів закінчення війни проти України.
Доки Путін лишається у влади, війна може вийти за межі України. Про це розповів колишній директор американської розвідки Джеймс Олсон.
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Яка доля чекає на російського диктатора
Джеймс Олсон в своєму інтерв'ю наголосив, що Путін наразі перебуває у безвиграшній ситуації і прагне якомога довше затягувати війну. Це не подобається російським військовим, тому вони можуть його прибрати.
Я вважаю, що його буде відсторонено від влади або його вб’ють,
– сказав ексглава ЦРУ.
Колишній очільник американського відомства також нагадав, що Росія зазнає величезних втрат у війні проти України. За даними українського генштабу, вони вже перевищують 170 тисяч.
Путіна може вбити вище військове командування
На думку ексглави ЦРУ рушійною силою в ліквідації російського президента може стати вище військове командування.
"Я вважаю, що є генерали, які відчувають огиду до цієї трагічної втрати життів, і вони стануть можливим джерелом повстання проти Путіна", – заявив Олсон.
Він також додав, що якщо Путін не покине своє президентське крісло війна може прийти й в інші європейські країни, зокрема Молдову.
Світ має знати, що Молдова перебуває у великій небезпеці,
– підкреслив ексголова розвідувального відомства.
Що зараз відбувається в Кремлі: останні новини
- Наприкінці березня прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що так звана "гібридна війна" з колективним заходом може тривати досить довго. Також він додав, що що досягнення цілей так званої "спецоперації" дипломатичним способом у випадку з Україною – неможливе.
- 15 березня секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що в Росії ведуться розмови про перенесення столиці углиб країни. Це, на думку Данілова, частина неминучого розпаду країни.
- Аналітики американського Інституту вивчення війни в одному з останніх звітів припустили, що російський президент Владімір Путін може змінити вище військове командування найближчим часом через невдалий зимовий наступ на Сході України.
- З початку війни проти України російський президент оточив себе системами протиповітряної оборони та мережею секретних бункерів від Москви до Уралу.