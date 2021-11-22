Путін планує атаку: яка вірогідність того, що Росія нападе на Україну

Володимир Путін готує напад на Південь і Схід України на початку 2022 року. За словами керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, Кремль планує атакувати нашу державу до кінця січня – початку лютого.

Розвідка повідомляє, що Росія готується напасти як зі своєї території, так і з окупованого Криму та Білорусі. Зараз Кремль збільшує кількість військ та озброєння на анексованому півострові й поблизу українських кордонів.

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Яка вірогідність нападу Путіна

На думку Буданова, атака відбудеться лише після серії психологічних операцій, які мають дестабілізувати ситуацію в Україні та викликали ряд протестів.

Припущення української розвідки щодо часу ймовірної російської атаки дуже схожі з американською. Там також стверджують, що Кремль планує наступ на початку 2022 року. Водночас на Заході стверджують, що у цей час напасти можуть потенційно 100 тисяч солдатів.

На думку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, ймовірність вторгнення Росії залежить від 2 факторів. Зокрема, сили й витримки України, а також скоординованості міжнародних партнерів.



Дмитро Кулеба прокоментував ймовірність вторгнення Росії / Фото МЗС України

Україна готова протистояти державі-агресору при будь-якому розвитку подій. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що перемога Росії над Україною є неможливою.

На його думку, Путін зараз перебуває у переломній точці й зважує, чи піти у наступ і спалити всі мости з цивілізованим світом, чи торгуватися.

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На думку секретаря Ради нацбезпеки й оборони Олексія Данілова, Путін зараз намагається максимально підвищити ставки. Він наголосив, що при цьому російське керівництво "розуміє лише мову сили", тому для України важливою є підтримка справжніх партнерів. Зокрема, США, Канади та Великої Британії.

Як Україна реагує на атаки Кремля

"Мову сили", укомплектовану зброєю Заходу, зараз демонструє Україна, відповідаючи на атаки гібридних військ Кремля. Українські військові на Донбасі вперше застосували протитанковий ракетний комплекс Javelin, який Збройні сили отримали від США.

Тепер кожен російський турист на окупованих частинах буде думати не лише про Bayraktar, а й про Javelin, з яких може прилетіти смерть.

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У США пропонують санкції

Однак Javelin, на жаль, недостатньо для того, аби зупинити повномасштабний наступ росіян. Зважаючи на це, у Сенаті США запропонували чергові санкції проти Росії на випадок вторгнення в Україну.

Обмеження мають завдати серйозного удару по економіці агресора. Передбачені також санкції щодо будь-якої компанії, яка бере участь у плануванні або експлуатації "Північного потоку-2".

При цьому республіканці в Сенаті наполягають на голосуванні за санкції щодо проєкту газопроводу окремо вже зараз – до будь-якого потенційного російського вторгнення.

Також зі США до нас зараз прямують патрульні катери, призначені для посилення Військово-морських сил України.

Якщо ще і Європейський союз вирішить допомогти України, то стурбованість і занепокоєння мало чим зможуть нам допомогти. На думку міністра оборони, Росія реагуватиме тільки в тому випадку, якщо війна буде їй дуже дорого коштувати.

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Однак активні дії та відкрита політика Вашингтона дають більше впевненості іншим столицям Євросоюзу. Річ у тім, що багатьом європейським країнам гібридна війна Кремля здається просто типовою кризою, адже відбувається далеко від їхніх особистих кордонів.

Натомість увесь масштаб загрози добре розуміють країни Балтії та Польща.

Чому Путін не матиме підтримки

На користь України діє фактор популярної радянської пісні "Хотят ли русские войны". Ні, не хочуть. Одна справа сидіти перед телевізором, смачно їсти й погрожувати фразою "можем повторить". Інша – зустрічати вдома труни зі своїми дітьми, які пішли воювати, але заради чого? Проти якого ворога?

Дослідження російського дослідницького центру "Левада-центр" про основні страхи росіян, яке опублікували на весні 2021 року, засвідчило, що їхнім першочерговим страхом є війна.

Понад усе росіяни її бояться, тож Путін у такому випадку не отримає прихильності населення. Це остаточно знищить і так низьку підтримку його режиму.

Зараз Путін намагається відновити свою репутацію. Він хоче показати, що начебто є сильним гравцем, з яким треба домовлятись.



Путін хоче відновити свою репутацію / Фото Getty Images

Однак він демонструє радше неадекватність, аніж силу. Світ відгороджується від Росії та її кишенькового режиму в Білорусі не тільки умовним парканом, а й фізичним.

Зокрема, литовці розпочали будівництво огорожі на межі з агресором. Водночас Польща планує повністю закрити кордон з Білоруссю.

Українська армія є сильною як ніколи

Підсумуймо ситуацію. Розвідка України та Заходу заявляє, що Росія може напасти на початку 2022 року. Путін не зробить цього, якщо наткнеться на залізну підтримку наших партнерів.

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У такому випадку він лише втрачатиме марно кошти й рейтинг. Україна має підтримку США, Великої Британії, Канади, Польщі та країн Балтії. Однак ми не можемо розраховувати поки на значну частину країн НАТО,

Водночас українська армія й сама є сильною як ніколи. Ми маємо сучасне озброєння, а впродовж останніх 8 років наші солдати навчилися воювати в умовах реальної війни.