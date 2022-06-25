Путін почав із козирів, – Фейгін про "ядерне" питання на зустрічі з Лукашенком

Володимир Путін заявив, що найближчим часом передасть Білорусі комплекси "Іскандер М", які можуть застосовувати балістичні та крилаті ракети. Також вони можуть мати ядерні боєголовки.

Це відповідь Литві, а також в її обличчі Євросоюзу й Заходу, щодо блокування транзиту санкційних вантажів до Калінінградської області. Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін.

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На його думку, це "перший вкид" для того, щоб дати можливість європейцям "відіграти назад". Як мінімум, щодо цього питання.

Він почав із козирів. Тобто передача ядерної зброї країні, яка охоплена конвенцією про її непоширення і має без'ядерний статус. Це дуже цікаво,

– зазначив Марк Фейгін.

Він пригадав, як Зеленський напередодні війни заявляв, що Україна вийде із Будапештського меморандуму. Згодом це був один з доводів Путіна, який він не один раз сам озвучував, для вторгнення. Російський диктатор стверджував: "Як це ми будемо терпіти, що поруч буде країна з не безʼядерним статусом. Яка ще й претендує на його повернення".

Пересування "Іскандер М"

"З яких причин він пересуває на територію до кордонів з Євросоюзом ядерні ракети? Раз вже така ситуація, тоді треба просто поставити відповідні ракети з боєголовками в Литві. А Чому ні? В Польщу пересунути, в Румунію, у Фінляндію, як тільки вона вступить в НАТО", – заявив Марк Фейгін.

Якщо хоче ядерної ескалації на таких рівнях, тоді чому ні? Вони завжди виходять з того, що це працює в одну сторону, а в іншу не працює,

– акцентував Фейгін.

Крім того, він зазначив, що вже можна говорити й про Україну, як тільки вона вступить в НАТО. Зараз терміново треба розв'язувати це питання. А також загалом переглядати без'ядерний статус. "Це єдиний метод втримати від спокуси", – додав Фейгін.

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