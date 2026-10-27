Говорили про "першопричини" війни: Кремль зробив заяву після бесіди Путіна з європейцями

Президент Фінляндії Александер Стубб та прем'єр Норвегії Йонас Гар Стьоре 27 жовтня зателефонували Володимиру Путіну. У Кремлі заявили, що російський диктатор вимагав врахувати "законні інтереси" Москви для миру.

Як стверджують у заяві Кремля, яку поширили російські ЗМІ, диктатор нагадав європейським політикам про так звані "першопричини" війни проти України.

Як пройшли переговори

У повідомленні Кремля стверджують, що під час розмови сторони "обмінялися думками з питань врегулювання української кризи". Вони підтримали поновлення тристоронніх переговорів за участю США, заплановану на першу половину листопада.

Диктатор заявив європейським лідерам, що нібито досягнення миру можливе лише за умови повного врахування інтересів Росії.

Він також звернув увагу "на конфронтаційну політику країн ЄС та НАТО, яка веде до затягування бойових дій".

Водночас сторони торкнулися й питань регіональної безпеки та стабільності в районі Балтійського моря. Окрім цього, за версією Москви, співрозмовники домовилися надалі підтримувати прямі телефонні контакти.

Ініціаторами переговорів виступили самі представники Гельсінкі та Осло, прагнучи обговорити шляхи припинення російської агресії та дипломатичні зусилля для встановлення миру в Європі. Перед тим як телефонувати до столиці Росії, північні посадовці обов'язково провели консультації з українською стороною.

Одразу після дзвінка до Кремля Володимир Зеленський провів переговори з європейськими лідерами щодо деталей їхнього діалогу з ворогом.

Ця розмова стала першим прямим контактом очільника Кремля з лідерами країн-союзниць Києва від липня 2025 року.