"Проблем не було, тепер будуть": Путін висловився щодо Фінляндії та можливої війни з НАТО

Фінляндія нещодавно стала членом Північноатлантичного Альянсу. Вона має спільний кордон із Росією, тож Владімір Путін анонсував для неї певні проблеми.

Російський президент Владімір Путін у інтерв'ю пропагандистському каналу сказав, що країни-члени НАТО "затягнули" до себе Фінляндію. За його словами, тепер Росія створить їй проблеми, передає 24 Канал.

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Політика США щодо Росії помилкова

Путін наголосив, що політика США стосовно його держави, яка розв'язала злочинну повномасштабну війну проти України, є помилковою. Він також зазначив, що не думає, що в національних інтересах США воювати проти Росії. Водночас російський президент назвав цю державу "хазяїном НАТО".

Владімір Путін сказав, що не має жодного приводу воювати з країнами НАТО та натомість Росія зацікавлена у розвитку стосунків, але буквально одразу ж почав погрожувати Фінляндії. За його словами, її "затягнули" до Альянсу, хоча між ними не було жодних суперечок.

Проблем не було, але тепер будуть,

– сказав Путін.

Він розповів, що тепер там будуть створювати Лєнінградський воєнний округ та консолідувати там певні види підрозділів. За словами Путіна, він абсолютно не розуміє, для чого це потрібно Фінляндії.

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