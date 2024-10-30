Чергова лякалка для американців: як Путін відновив ядерну риторику

Ядерні погрози Владіміра Путіна продовжуються. Він 29 жовтня оголосив про початок тренувань російських сил ядерного стримування.

Російський опозиціонер, письменник, публіцист, громадський діяч Ростислав Мурзагулов розповів 24 Каналу, що такі дії кремлівського диктатора не мали б уже нікого дивувати. Риторика із погрозами йому притаманна, адже скоро у США відбудуться вибори президента. Ймовірно, після цього Україні дозволять використовувати далекобійну зброю вглиб Росії.

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Путін погрожує світу

Ростислав Мурзагулов зауважив, що російський диктатор дуже незадоволений можливою перспективою ударів ЗСУ по військових об'єктах на території Росії.

Він дуже цього боїться, тому хоче налякати американців, щоб ті не дали дозвіл Україні бити по Росії,

– сказав опозиціонер.

Він вважає, що саме тому вкотре розпочались розмови про ядерні тренування. Такими діями Путін начебто погрожує США використати проти них свою ядерну зброю.

Цікаво! На думку полковника запасу ЗСУ Романа Світана, показові ядерні тренування з запуском ракети "Сармат", які провела Росія, мають на меті лише заспокоїти росіян. Він вважає, що відео запусків — це інформаційна маніпуляція для підтримки внутрішньої впевненості, адже Кремль намагається задобрити населення, яке починає усвідомлювати непросте майбутнє.

На Заході виникає невдоволення

Мурзагулов зауважив, що на Заході часто почали з'являтися статті, де мовиться про критику власного політичного керівництва. Суспільство незадоволене тим, що Україну часто підтримують лише на словах, замість того, аби надати всю необхідну військову допомогу для протистояння країні-агресорці.

Україна намагається давати відсіч російському неоімперіалізму, але реальної обіцяної допомоги від Заходу немає. Скоро ніхто не віритиме цим обіцянкам,

– підкреслив він.

Опозиціонер додав, що лідерам Заходу варто зрозуміти, якщо почнуть допомагати Україні насправді, то власне суспільство, можливо, знову віритиме у їхню силу.