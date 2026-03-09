"Найдавніша мрія Путіна": до чого може готуватися Росія

Росії, на жаль, вдається обходити санкції, щоб і далі посилювати свої військові спроможності. Естонська розвідка стверджує, що росіяни виготовляють значно більше зброї, ніж це потрібно для війни в Україні.

З огляду на це, Кремль може готуватись до масштабного протистояння з одною з країн НАТО. Ексрадник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Юрій Сак розповів 24 Каналу, що це найбільша мрія Володимира Путіна.

Які амбіції у Путіна?

Юрій Сак вважає, що Путін маніяк, яким рухають амбіції змінити начебто "історичну несправедливість", адже він прагне, щоб НАТО зникло.

Він, ймовірно, готується (до війни з НАТО – 24 Канал). Але наскільки це реалістично? Я говорив із військовими аналітиками із балтійських країн. Вони впевнені, що це дуже близько,

– сказав він.

Проте є і ті, для кого збільшення військових потужностей Росії – це залякування Заходу. У Кремлі, ймовірно, хочуть, щоб там повірили у реалістичність війни з росіянами. Мовляв, Путін готовий напасти у будь-який момент.

Але насправді цього не буде. Зараз найкраща стратегія для нас та наших західних партнерів дотримуватись старої римської істини: "хочеш миру – готуйся до війни",

– додав Юрій Сак.

На його думку, це найкраще, що зараз може зробити Захід.

До слова, європейські політики та експерти з безпеки вважають, що ризик конфлікту між НАТО і Росія може виникнути раніше, ніж прогнозували. Москва може використати кризу в Калінінграді як привід для швидкої операції проти Литва, щоб перевірити єдність Альянсу.

Яку політику веде Путін щодо НАТО?