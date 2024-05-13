Підвищення градуса: Галлямов сказав, навіщо Путін брязкає ядерною зброєю

Владімір Путін ще від початку вторгнення Росії в Україну використовує ядерні погрози світу. Зараз він доручив міністерству оборони провести навчання із використанням нестратегічної ядерної зброї. Поки невідомо, якою є мета такого рішення диктатора.

Російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов розповів 24 каналу, що погрози Росії про застосування ядерної зброї у війні, де використовують лише звичайні боєприпаси вказує на неспроможність Путіна справитися з Україною. Кремль переоцінив свої сили, розпочинаючи цю війну.

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Накази Путіна незрозумілі

Аббас Галлямов підкреслив, що незрозуміло навіщо Путін віддав наказ про навчання з використанням ядерної зброї. Очевидної кризи на фронті для режиму диктатора немає – російська армія розпочала наступальні дії на Харківську область.

Можливо, це пов'язано із внутрішньою динамікою. Вузьке коло Путіна, зокрема Ніколай Патрушев, Боріс Громов та Ігорь Сєчін могли переконати його це зробити для того, щоб підвищити ставки для внутрішньополітичного успіху. Вони постійно намагаються підняти градус, адже чим він вищий, тим більше влади у їхніх руках,

– сказав він.

Політтехнолог вважає, що за роки російської агресії у різних частинах світу, вузьке коло Путіна багато в чому допомагало приймати йому рішення. Вони крок за кроком розширюють свої зони впливу, щоб у внутрішньому протистоянні між панівними елітами Росії займати першість.

Ситуація так склалось, що одна гілка російського правління показала іншій свою могутність, запропонувавши Путіну розпочати ядерні навчання, тим самим піднявши внутрішній градус у країні,

– зауважив Аббас Галлямов.

Ядерні погрози Росії