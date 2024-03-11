Скабєєва вимагає доказів: Путін похизувався перед льотчицями навичками пілотування

Російський диктатор Владімір Путін зустрівся з льотчицями. Очільник Кремля похизувався перед ними своїми начебто навичками пілотування.

Путін розповів, як нібито виконував фігуру пілотажу "Бочка". А це одна з найскладніших фігур у пілотажі, пише 24 Канал.

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Путін похизувався навичками пілотування

Зазначимо, що при виконанні цієї фігури літак повертається на 360 градусів зі збереженням загального напрямку польоту. Кремлівський диктатор, щоб бути переконливішим намагався навіть зобразити руками, як він начебто повертав штурвал. Утім, не зрозуміло, чи дійсно це було, чи Путін знову щось собі вигадав, щоб мати "крутий" вигляд.

Що цікаво, одній з головних фанаток диктатора – Ользі Скабєєвій лише цієї історії замало. Вона заявила, що охоче чекає на відеопідтвердження цього польоту.

Путін заявив, що сам виконував під час цього польоту "Бочку". Чекаємо на заяви, ці відеокадри. Дійсно цікаво,

– невпевнено зазначила пропагандистка.

Та й самі льотчиці, що були на зустрічі не факт, що повірили Путіну. Одна з жінок почала істерично посміхатися. Тож, можливо, її насмішила ця історія про "неймовірні" польоти диктатора.

Що Путін вигадував до цього: коротко