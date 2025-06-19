Вдався до лестощів: що так сильно хоче отримати Путін від Трампа

Після загострення ситуації на Близькому Сході Дональд Трамп повністю звернув свою увагу саме на цей напрямок. Він не зустрівся з Володимиром Зеленським на полях саміту G7, що відкрило нові можливості для Владіміра Путіна.

Цілком ймовірно, що Трамп до пізньої осені не захоче хоча б чимось допомагати Україні. Таку думку 24 Каналу висловив голова громадської організації “Україна в НАТО” Юрій Романюк, додавши, що на це є одна причина.

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Чому Путіна так розхвалює Трампа

Президент США хоче дати Владіміру Путіну провести свою літню наступальну кампанію. Він вже дав йому карт бланш на те, що тероризувати Україну й робити все, щоб ми погодилися на капітуляцію. Разом з цим Трамп ніяк не допомагатиме Україні.

Під час пресконференції американський президент заявив, що хоче припинити конфлікт з Росією, бо втрачає десятки мільярдів доларів на торгівлі. Насправді торгівельний баланс між країнами оцінюють лише у 3,5 мільярди доларів. Водночас Україна пропонувала Трампу купити американське озброєння приблизно на 50 мільярдів доларів.

То скажіть, де Трамп втрачає кошти? На допомозі Україні чи на фейкових торгових стосунках з Росією, яких ніколи не було? Він просто цинічно обманює і прикриває свою проросійську політику,

– наголосив Юрій Романюк.

Трамп постійно говорив під час президентської кампанії, що хоче допомогти Україні, щоб вона мала сильні позиції під час переговорів з Росією. Насправді зараз він не надає нашій державі зброї, не вводить санкції, придумує різні відмовки, щоб спілкуватися з очільником Кремля.

Варто згадати, що Владімір Путін заявив, що російська переговорна група готова знову почати перемовини з Україною після 22 червня. Це говорилося виключно для Трампа, щоб він був задоволений поведінкою Кремля, не вводив додаткові санкції, а допомагав Росії.

Путін, як мінімум, тричі похвалив Трампа. Сказав, що він виявився абсолютно правим, що він не тільки хороший президент, а ще й перемовник, що Трамп заробив мільярди у бізнесі, тому вміє рахувати й розуміє, що США нібито втрачають кошти, якщо не торгують з Росією,

– зауважив Юрій Романюк.

Фактично Трамп повторює всі ці путінські наративи. Саме через це не варто сподіватися нової допомоги Україні чи введення санкцій проти Росії. Адже президент США не дозволить цього зробити.