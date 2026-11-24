Російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі з американськими представниками показав Джареду Кушнеру архівні документи про його діда, який брав участь у партизанському опорі нацистам під час Голокосту.

Про це повідомляє видання New York Magazine.

Що Путін показав Кушнеру?

За словами Кушнера, російський диктатор продемонстрував йому досьє з державного архіву. У документах описана участь його діда Джозефа Берковіца в єврейському партизанському русі під час Другої світової війни.

Дід і бабуся Кушнера по батьківській лінії пережили Голокост на території сучасної Білорусі. У 1943 році його бабуся Рая разом із батьком і сестрою втекла з нацистського гетто в Новогрудку через підземний тунель. Після цього вона приєдналася до єврейського партизанського загону, де й познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком.

Джозеф Берковіц також утік із нацистського трудового табору та долучився до партизанського руху. Після завершення війни пара одружилася, а в 1949 році емігрувала до США.

Кушнер назвав жест Путіна "тонким натяком". На його думку, російський диктатор хотів нагадати, що США та Радянський Союз були союзниками в боротьбі проти нацистської Німеччини.

Нагадаємо, зустріч Путіна з Джаредом Кушнером та спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом відбулася 12 листопада у Кремлі. Переговори тривали понад дві години. З російського боку також були присутні помічники Путіна Юрій Ушаков і Володимир Мединський, а також глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.