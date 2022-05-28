Путін показав, що готує війну, ще у 2012 році: яким був зловісний знак

Про причини війни. Ще один епізод. Москва, Манежна площа, 4 березня 2012 року. Путін зі сльозами на очах на мітингу після озвучення результату президентських виборів 63,7%.

"Крокодилові сльози" Путіна

Ці сльози. Я тоді думала: під що вони? У Путіна сказали, що це – від вітру, але хто ж у це повірив. Виявилося, що це – "крокодилові сльози", якщо провести аналогію з цитатою Черчилля про утихомирення крокодила, апетит якого від цього лише зростає.

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Але є ще одна причина для порівняння. Усі ми неодноразово спостерігали, як різні представники РФ "лили сльози" щодо "жінок та дітей Донбасу". Але чомусь ці ж представники ніколи не згадують цитату Путіна про те, що "російські військові стоятимуть за спинами жінок та дітей". А після Бучі та Маріуполя карма вбивць росіянам забезпечена на сто років наперед.

"Крокодилові сльози" в цьому сенсі (вони ж "сльози Путіна" як початок) – це й елемент цинічної пропаганди, і прояв комплексу, який Росія сама собі створила.

Як Росія виношувала війну

За час, починаючи з 2014 року, в публічному просторі РФ сформувалося "колективне страждання" щодо українських територій. На рівні психологічного комплексу та хвороби. Аж до прагнення знищити Україну та українців. Це "страждання" (воно ж у результаті – війна) перетворилося в Росії на нового царя і нову ідеологію, довкола яких і будується вся політика.

Отже 2012 тоді остаточно обмежив всі можливі альтернативні варіанти поведінки. У якомусь сенсі Болотна та Сахарова 2011 – 2012 стали певним етапом, розвилкою в політичній історії РФ: або модернізація, боротьба з реальними проблемами, політичні та економічні реформи, або зміцнення режиму, консервація проблем, пошук зовнішнього ворога.

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Диявольська промова

Перемогла друга тенденція. Путін включив патріотичну та "охоронну" риторику. Якщо хтось пам'ятає – на мітингу в лютому 2012 року Путін порівняв ситуацію в сучасній Росії мало не з 1812 року: "Позаду тільки Москва".

Вже тоді було цілком очевидно: "сльози Путіна" на Манежній та оборонна лексика за всіма законами жанру передбачали подальше розгортання цієї лінії за наростанням. Як бачимо, аж до війни.

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