Путін показав слабкість і програє Україні

Росія попросила допомоги Китаю у війні з нами. Не стільки у військовій сфері, а для того, щоб мати Китай, так би мовити, на своїй стороні.

Це другий їхній глобальний вияв слабкості – після залучення найманців з Близького Сходу. Путін не очікував, ані героїчного спротиву України, ані на пекельні західні санкції.

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Очільник Кремля хоче втягнути Китай у війну

Тепер він з останніх сил намагається втягнути у війну проти нас Китай: не військово, але хоча б політично. І тут Путін програє. США та Китай знайдуть спільну мову і будуть друзями-суперниками, а путінський режим буде в кюветі історії.

Путін програє / Фото Getty Images

Актуально Путін – це лише дрібний пітерський гопник

Успіхи України змінюють світ

Він не потрібен ані Заходу, ані Сходу. Сьогодні до речі США та Китай зустрічаються у Римі, сподіваюся, що домовляться. Пів року тому на це важко було розраховувати – наші успіхи у війні змінюють світ.

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