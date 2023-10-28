Після "смерті" Путін вперше засвітився на публіці

Напередодні у мережі активно поширювали чутки, що Володимир Путін помер. На фоні цього росіянам показали селекторну нараду начебто за участі диктатора.

Путіну не змогли вигадати теми, цікавішої за зброю. Цього разу він побідкався, що на територію Росії потрапляє зброя з України. Жодних доказів своїх абсурдних слів Путін, звичайно ж, не навів.

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Потрібно подумати про те, як потрапляє на територію Росії зброя, боєприпаси. Незаконним чином. До речі, в тому числі і з території України,

– мовиться у повідомленні.

Хоча Путіну більше б пасувало подумати, що він скаже у Гаазі.

Путіна активно "ховають"

Упродовжостанніх днів тему смерті Путіна активно обговорюють. Спершу повідомили, що у нього начебто зупинилося серце. Водночас медики проявили дива і повернули його з того світу.

А згодом і взагалі у мережі заговорили про те, що Путін помер. Жодних підтверджень, звичайно ж, не було. Чутки про те, що Путін вже вирушив до Кобзона, поширювали телеграм-канали.