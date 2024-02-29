Путін пообіцяв показати ракетний комплекс "Сармат" на бойовому чергуванні

Російський диктатор Володимир Путін пообіцяв невдовзі продемонструвати на бойовому чергуванні новітню ракетну систему "Сармат".

За словами російського президента, балістичні ракети "Сармат" уже поставлені у війська.

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У війська поставлено важкі балістичні ракети "Сармат". Ми скоро продемонструємо їх на бойовому чергуванні,

– зазначив Путін.

Він додав, що нібито нові системи озброєння "підтвердили свої високі та унікальні характеристики", але робота над новими озброєннями триватиме і "невдовзі про них почують".

Щоправда, Росія вже не один рік нахвалює ці комплекси, але на практиці їх не застосовувала. Ба більше, знаючи, що росіяни часто видають бажане за дійсне, характеристики "новітньої" систему будуть перевищені.

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Диктатор повідомив, що в бою вже застосовувався комплекс "Циркон". І мовляв, на бойовому чергуванні є гіперзвукові блоки міжконтинентальної дальності "Авангард" та лазерні комплекси "Пересвіт".

За словами Путіна, також вершуються випробування крилатої ракети необмеженої дальності "Буревісник" та безпілотного підводного апарату "Посейдон".

Що відомо про хвалений "Сармат"

РС-28 "Сармат" – це російський стратегічний ракетний комплекс шахтного базування п'ятого покоління. Він має бути озброєний важкою багатоступінчастою міжконтинентальною балістичною ракетою.

Комплекс створювали для заміни застарілих радянських ракет Р-36М2 "Воєвода", які, до слова, розробляли спільно з українськими підприємствами, тобто вони були частково залежні в обслуговуванні від українських фахівців.

Згідно з даними, які публікують росіяни, "Сармат" відрізняється від попередників складнішою траєкторією польоту, що нібито має забезпечити кращий обхід протиракетної оборони.