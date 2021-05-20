Путін пообіцяв "вибити зуби" усім, хто хоче "відкусити" Сибір від Росії

15:01

Президент Росії Володимир Путін відзначився черговою погрозливою заявою. Глава Кремля відреагував на фейкове висловлювання, яке приписують ексдержсекретарю США Мадлен Олбрайт. У цій фразі політикиня начебто наголосила, що несправедливо, що Сибір належить лише одній Росії.