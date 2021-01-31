Путін посадить Навального надовго, – російський опозиціонер

Опозиція Росії вже втратила надію та впевнена, що Олексія Навального посадять надовго. Причетний до цього, як запевнили, безпосередньо буде Володимир Путін.

Джерело: Obozrevatel TV

Таку думку щодо вироку Навальному висловив в інтерв'ю російський опозиціонер Ілля Пономарьов. Він зауважив, що сильно здивується, якщо Путін не посадить його.

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Я думаю, що його посадять. Посадять надовго. Зараз, найімовірніше, йому включать той термін, який був умовним, 3,5 роки,

– запевнив Пономарьов.

Пономарьов наголосив, що цього терміну буде якраз достатньо, аби досидіти до наступних президентських виборів, які відбудуться у 2024 році.

Однак опозиціонер висловив припущення, що Навальному точно продовжать термін.

Я дуже сильно здивуюся, якщо він (Путін – 24 канал) його не посадить,

– додав Пономарьов.

Пономарьов: В Навального є один шанс

Як зазначив російський опозиційний політик, в Навального є лише 1 шанс вийти на волю.

Якщо 31 січня станеться диво, вийде по-справжньому велика кількість людей (на протест – 24 канал), влада може здати назад. Хоча все одно це малоймовірно,

– сказав Пономарьов.

Він додав, що якщо Навального все-таки посадять – це буде надовго.

Ситуація в Росії: коротко