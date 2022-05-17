Путін посилає сигнали про готовність до миру, – радник голови МВС

Останнім часом лунає багато розмов про те, що в Кремлі готові зупинитися і закріпитися на тих територіях, які вони вже захопили. Однак така позиція також небезпечна.

Саме так Путін хоче "зберегти хоч якесь лице" перед Заходом. Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

Увага Я переконаний, що до кінця літа відвоюємо Донецьк і Луганськ, – радник міністра МВС

За його словами, Путін усвідомлює всю складну ситуацію, у яку він потрапив.

Він зараз намагається відправити сигнали готовності до якихось переговорів та миру,

– вважає Андрусів.

Однак, на жаль, ці сигнали підхоплюють його "друзі по телефону" – французький президент Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Для нас це неприємна ситуація, тому що зараз будь-який "мир", коли є окуповані території – означає фактично те, що Росія не нестиме ніякої відповідальності за захоплення цих територій, за злочини у Бучі та інше", – додав радник міністра.

Саме тому українська сторона фактично вийшла з переговорів з росіянами. Їх не планують продовжувати, поки росіяни не вийдуть на кордони.

Коли закінчиться війна: думка Андрусіва

Як зазначив радник глави МВС, зараз відбувається операція, яка має на меті звільнити Вовчанськ і перерізати трасу на Ізюм, яка веде з Білгородської області.

Віримо, що це вдасться. Якщо так станеться, то російське угруповання в Ізюмі опиниться у надзвичайно складній, практично катастрофічній ситуації. Також є загроза, щоб не повторити помилку 2014 року, коли ми намагалися відновити контроль над кордоном, а насправді підставили себе під обстріли з російської сторони,

– додав він.

Тому треба розуміти, як він додав, що з країною, яка бомбить нас ракетами та вбиває цивільних – кордонів немає. Якщо потрібно буде, їх треба буде переходити і розв'язувати там тактичні завдання, які дозволять розбити їхні групування.

Увага Втрати ворога чисельні: окупанти відійшли від Гірського та Сиротиного

"Наразі для нас процес позитивний. Тобто, є поступ. Наступати нелегко. На жаль, є втрати. Однак якщо ми доб'ємось цього тактичного успіху і переріжемо трасу біля Вовчанська на Ізюм, то дуже сильно змінимо ситуацію на фронті. І подальші їхні спроби прорватися на Слов'янськ, Краматорськ опиняться під серйозною загрозою", – переконаний Андрусів.

І вже тоді наші сили зможуть взяти в оперативне оточення противника. Там зараз перебуває найбільше угруповання в Ізюмі – понад 25 тисяч людей.

Якщо це станеться і зафіксуємо там оточення, то я схильний думати, що це буде кінцем війни,

– підсумував він.

Зверніть увагу – Подоляк підтвердив, що переговори з Росією призупинили: дивіться відео