Путін зробить все, щоб цього року збільшити удари по Україні, – Зеленський
Україна продовжує потерпати від цинічних ударів загарбницьких військ по цивільному населенню. Однак, на жаль, їх може стати ще більше.
Про це ввечері, 10 квітня, у своєму зверненні розповів Володимир Зеленський. За його словами, російський диктатор Владімір Путін не зупиниться у своїх жорстоких амбіціях.
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"Путін не зупиниться"
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що сьогодні російські загарбники вкотре завдали цинічних ударів керованими авіабомбами по громадах нашої держави. Зокрема, український лідер виокремив Харківську область.
Він зауважив, що внаслідок ворожих атак є постраждалі. Наразі у Харківській області відомо про щонайменше трьох загиблих, серед них – одна дитина. Володимир Зеленський висловив співчуття усім, хто втратив близьких та рідних.
Цей російський терор – щодня й щоночі в нашому прикордонні та у прифронтових районах. Путін зробить усе, щоб цього року збільшити удари по Україні та спробувати зламати нас,
– заявив Зеленський.
За його словами, Україна щодня збільшує свої можливості, нарощує боєздатність, далекобійність, а також спроможності знищувати російських окупантів. Однак, як зазначив президент, український народ потребує не меншої внутрішньої сили та розуміння.
Що відомо про ворожу атаку на Харківську область: основне
- Ввечері 10 квітня під ударом російських військ опинилася Харківщина. Відомо, що повітряну тривогу в Харківській області оголосили о 18:16. Менше, ніж через 20 хвилин повідомили про пуски керованих авіаційних бомб.
- Олег Синєгубов, очільник Харківської ОВА, повідомив про наслідки від атаки ворога. За його словами, окупанти випустили дві керовані авіабомби по Вовчанську. Він повідомив, що внаслідок ударів повністю зруйнована поліклініка.
- О 18:40 стало відомо про двох постраждалих цивільних 54-річних чоловіків. Голова Харківської ОВА додав, що один із них – технічний працівник медзакладу, куди й влучили росіяни. Обох постраждалих госпіталізували.
- Зокрема, вибухи лунали й у самому Харкові. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що близько 14 години відбувся ворожий обстріл Липців та Малої Данилівки Харківського району.
- Пізніше Синєгубов повідомив про загиблу внаслідок обстрілу 14-річну дівчинку. Також поранені щонайменше двоє людей. 33-річна співробітниця аптеки, яка отримала уламкові поранення, та 16-річний хлопець госпіталізовані.