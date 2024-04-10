Путін зробить все, щоб цього року збільшити удари по Україні, – Зеленський

Україна продовжує потерпати від цинічних ударів загарбницьких військ по цивільному населенню. Однак, на жаль, їх може стати ще більше.

Про це ввечері, 10 квітня, у своєму зверненні розповів Володимир Зеленський. За його словами, російський диктатор Владімір Путін не зупиниться у своїх жорстоких амбіціях.

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"Путін не зупиниться"

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що сьогодні російські загарбники вкотре завдали цинічних ударів керованими авіабомбами по громадах нашої держави. Зокрема, український лідер виокремив Харківську область.

Він зауважив, що внаслідок ворожих атак є постраждалі. Наразі у Харківській області відомо про щонайменше трьох загиблих, серед них – одна дитина. Володимир Зеленський висловив співчуття усім, хто втратив близьких та рідних.

Цей російський терор – щодня й щоночі в нашому прикордонні та у прифронтових районах. Путін зробить усе, щоб цього року збільшити удари по Україні та спробувати зламати нас,

– заявив Зеленський.

За його словами, Україна щодня збільшує свої можливості, нарощує боєздатність, далекобійність, а також спроможності знищувати російських окупантів. Однак, як зазначив президент, український народ потребує не меншої внутрішньої сили та розуміння.

Що відомо про ворожу атаку на Харківську область: основне