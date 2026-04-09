Його вербували не раз, – Кур розкрив найбільший страх Путіна зараз

Володимир Путін панічно боїться смерті і готовий пожертвувати своєю сім’єю заради порятунку. Активність США щодо протидії світовим диктаторам налякала російського президента, і він усвідомлює, що може стати наступною мішенню.

Керівник Управління кримінальної розвідки та засновник УБОЗ України Валерій Кур пояснив 24 Каналу, що російський диктатор ще з молодості постійно підлаштовувався під сильніших.

Дивіться також: Це шокує Путіна, – генерал армії сказав, що змусить Кремль шукати вихід із війни

Що керує діями Путіна: страх чи стратегія?

За словами експерта, Путін зовні виглядає як сильний герой, насправді ж весь час переживає за себе. Його вербували ще в кінці 1960-х років, і він однаково "лягав" під всіх сильних опонентів.

Після його зникнення на його сім’ю чекають страждання, але він з легкістю готовий ними пожертвувати заради власного життя.

Путіна налякало те, як світова капіталістична економіка стримує навіть Трампа, і як США з великою силою атакують Іран. Це мудрість – заманити Трампа на службу власних інтересів і використовувати найпотужнішу армію світу. Але Путін, можливо, зрозумів, як легко американська машина зносить диктаторів,

– сказав Кур.

До того ж Путін зрадив саудівських шейхів, продаючи інформацію про них Ірану, а також видаючи американських солдатів. Вбивства відбулися саме через інформацію, якою поділилася російська сторона.

"Тому Путін копає ще глибші тунелі та бункери. Страх дуже сильно впливає на нього, але здоров’я в нього достатньо як для його віку", – наголосив експерт.

Зверніть увагу! Ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко зазначив, що посилення внутрішніх обмежень в Росії може бути пов’язано із занепокоєнням Путіна про власну безпеку. Для Кремля такі кроки виглядають як інструмент зміцнення контролю. Проте "закручування гайок" може знищити режим.

Що ще відомо про проблеми Путіна?