"Пряма претензія Путіну": у Кремлі дуже занервували після ударів ЗСУ та почали дивні дії

На тлі все частіших атак дронів у Росії посилюють заходи безпеки. Звісно ж, насамперед це стосується захисту Володимира Путіна. У зв'язку з цим біля Кремля з'явилися мобільно-вогневі групи.

Водночас секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу фактично визнав, що в Росії не залишилося безпечного місця. Спеціально для 24 Каналу експерти розкрили, що спричинило істерику в Кремлі та до чого він почався готуватися.

Яку претензію висунули Путіну?

Політтехнолог Михайло Шейтельман вважає, що поведінка Шойгу зараз є головною інтригою всередині Росії. Адже ще раніше були заарештовані всі його колишні заступники й усі припускали, що така ж доля спіткає й самого Шойгу. Тож від нього чекали якихось дій.

На думку політтехнолога, ця заява Шойгу є революційною.

Це пряма претензія Путіну,

– заявив Шейтельман.

Річ у тім, пояснив він, що Шойгу констатував, що лише за рік кількість українських ударів зросла майже вчетверо. І жоден регіон Росії тепер не можна вважати безпечним. Це натяк на провал, але не в бік нинішнього глави російського Міноборони Андрія Бєлоусова.

І все це на тлі того, звернув увагу Шейтельман, коли все російське військове керівництво кинулося посилювати захист Путіна: мобільно-вогневі групи розмістили біля Кремля, навіть на трибуні Мавзолею виставили пости.

Як у Росії реагують на атаку БпЛА на Москву: дивіться відео

Чого дуже злякався Путін?

Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський зазначив, що ППО Москви є доволі ефективною, проте зі збиттям БпЛА є певні складнощі. Адже для перехоплення ударних дронів потрібно багато сенсорів та різноманітних засобів радіолокації, яких Росії бракує.

Тож у столиці Росії намагаються розгорнути систему контролю повітряного простору, частиною якої є мобільно-вогневі групи.

Тому мобільно-вогневі групи в Москві – це нормальна реакція, яка виникає у росіян. Вони хочуть захистити Кремль від можливих уражень з нашого боку. Вони думають, що нам важливо замочити Путіна в Кремлі,

– сказав Храпчинський.

Загалом, додав авіаексперт, розгортання таких груп не є чимось незвичайним. В Україні теж так роблять під час повітряних тривог. Однак справжні складнощі для московської ППО становитимуть балістичні ракети.

Як істерія Кремля грає на руку Україні?

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан зазначив, що дронова атака на столицю Росії викрила недоліки в її захисті. Тому в Москві взялися поспіхом відключати GPS, інтернет, мобільний зв'язок.

За його словами, у Москві переконані, що там діє багато українських агентів, які скеровують наші удари. Тому вони здійснюють заходи, залучаючи велику кількість спецслужб, Росгвардії. Не виключено, що в такий спосіб "накручують" Путіна та його оточення, щоб вибити собі додаткові гроші або повноваження.

Але це також грає нам на руку, бо підвищення істерії, підвищення параної у Кремлі – це завжди певна дезорганізованість в управлінні державою,

– наголосив Кузан.

Тож, підсумував він, навіть потенційна загроза з боку України сіє безлад у російську державну вертикаль.

Чому дуже занервував Путін: дивіться відео

Які дивні зміни почалися в Росії?

Журналіст, аналітик-міжнародник Олександр Демченко зазначив, що удари по Москві спричинили переполох у Кремлі. Кілька тижнів тому Путін скликав екстрене засідання, після чого у Москві й Санкт-Петербурзі стали блокувати інтернет та зв'язок.

Путін боїться маленьких дронів. Він боїться повторення з боку СБУ або інших українських спецслужб того, що маленькі дрони вилетять із тієї чи іншої фури, з бусика, і підуть у бік Кремля,

– заявив Демченко.

За його словами, те, що біля Кремля та на Мавзолеї з'явилися вогневі групи, означають підготовку Путіна до найгірших наслідків.

Загалом останні кроки Путіна свідчать про те, що він чекає небезпеки не лише ззовні, а й зсередини. Ймовірно, російський диктатор побоюється можливих бунтів чи повстань.

"Путін готується до якихось гірших сценаріїв. Він боїться бунту навіть не народу, а своєї еліти", – вважає журналіст.

Кремль готується до нової фази кризи. І Путіну, певен Демченко, потрібні додаткові інструменти, щоб втримати ситуацію.

До речі! Російські посадовці називають обмеження доступу до інтернету та відключення зв'язку боротьбою з тероризмом. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Кремль так хоче уберегти себе від наслідків через подальші непопулярні рішення. Там також припускають, що все це через страх Путіна щодо стабільності його режиму.

Сергій Кузан також зауважив, як Кремль прагне контролювати інтернет. Вочевидь, влада Росії має певний план, який нині реалізовує.

Водночас голова Українського центру безпеки та співпраці звернув увагу на те, як з 2022 року змінилося спілкування російської влади з населенням. Війну проти України таки почали називати тим, чим вона є, хоч на початку повномасштабного вторгнення росіянам це заборонялося.

До чого активно готується Путін: дивіться відео

